“Честь і слава!”: Буданов звернувся до зв’язківців у їх професійне свято

В Україні 8 серпня відзначають День військ зв’язку - підрозділів, які забезпечують надійну комунікацію між усіма ланками армії. Саме вони відповідають за передачу критично важливої інформації на фронті, що допомагає рятувати життя, координувати наступи та стримувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Він зауважив, що його слова поваги та вдячності адресовані усім причетним до цієї надважливої справи у лавах ГУР і усіх Сил безпеки та оборони України - кожному й кожній, хто вибудовує, обслуговує та захищає складні, витончені механізми й мережі, які забезпечують керованість військом, а отже - дозволяють битися з російськими окупантами ефективно та завдавати їм якомога відчутніших втрат. "Зв’язок на війні - як серцево-судинна система: забезпечує кругообіг критично важливих даних, і це буквально допомагає рятувати життя наших воїнів. Саме тому серед найперших завдань підрозділу, який заходить у сектор - налагодити надійний зв’язок. Нема зв’язку - не буде діла", - відзначив глава ГУР. Буданов наголосив, що українські зв’язківці бережуть слово й сигнал, коли військові інших підрозділів в обороні та в наступі, коли евакуюють поранених з поля бою, коли рухаються морем, повітрям чи різними дорогами у потрібну точку на карті, щоб знищити окупантів чи їхній військові об’єкти. "Честь і слава українським зв’язківцям! Пошана усім, хто загинув під час захисту України на війні з Росією. Продовжуємо боротьбу! Слава Україні!", - підсумував він.

"Щорічно 8 серпня Україна відзначає День військ зв’язку. Сучасна технологічна війна і, відповідно, розвідка - немислимі без роботи зв’язківців", - наголосив Буданов.

Які свята ще відзначають 8 серпня

Зауважимо, що 8 серпня українці вшановують день пам'яті святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, святителя Мирона, єпископа Критського, а також мучеників Єлевтерія і Леоніда.

Крім того, сьогодні день альпінізму та всесвітній день кішок.

