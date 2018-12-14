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Зірка "Ігри престолів" вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні

Lite » Зірки 14.12.2018 - 15:54
Зірка "Ігри престолів" вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні
Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

"Ар'я Старк" помітно змінилася

Зірка популярного в усьому світі серіалу "Гра престолів", британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму "Мері Поппінс повертається", яка відбулася в Лондоні. 21-річна знаменитість поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram.

Мейсі, яка найбільше відома по ролі Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом. Актриса змінила імідж і замість звичної всім брюнетки постала яскравою красунею з рожевими волоссям.

Зірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в ЛондоніЗірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні

Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

Дівчина також одягла оригінальне чорно-зелене коротке плаття, чорні чоботи на підборах і шкіряну куртку, а в руках тримала блискучу сріблясту сумку.

Зірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в ЛондоніЗірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні

Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisieswilliams)

На прем'єрі також були присутні Емілі Блант, яка зіграла саму чарівну няню, оскароносна Меріл Стріп і Колін Ферт.

Зірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в ЛондоніЗірка &quot;Ігри престолів&quot; вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні

Фото: прем'єра фільму "Мері Поппінс повертається" (instagram.com/justcolinfirth)

Нагадаємо, загиблі персонажі "Ігри престолів" повернуться в серіал в спеціальному епізоді.

Ми також писали про те, що українська ведуча Лілія Ребрик приміряла образ героїні "Ігри престолів" - матері драконів Дейенеріс Таргаріен. Багато підписників відзначили її разючу схожість з прототипом.

До речі, Дженніфер Лопес в розкішному платті справила фурор на прем'єрі фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку.

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