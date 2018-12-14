Зірка "Ігри престолів" вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні

"Ар'я Старк" помітно змінилася
Зірка популярного в усьому світі серіалу "Гра престолів", британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму "Мері Поппінс повертається", яка відбулася в Лондоні. 21-річна знаменитість поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram.
Мейсі, яка найбільше відома по ролі Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом. Актриса змінила імідж і замість звичної всім брюнетки постала яскравою красунею з рожевими волоссям.
Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)
Дівчина також одягла оригінальне чорно-зелене коротке плаття, чорні чоботи на підборах і шкіряну куртку, а в руках тримала блискучу сріблясту сумку.
Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisieswilliams)
На прем'єрі також були присутні Емілі Блант, яка зіграла саму чарівну няню, оскароносна Меріл Стріп і Колін Ферт.
Фото: прем'єра фільму "Мері Поппінс повертається" (instagram.com/justcolinfirth)
Нагадаємо, загиблі персонажі "Ігри престолів" повернуться в серіал в спеціальному епізоді.
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До речі, Дженніфер Лопес в розкішному платті справила фурор на прем'єрі фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку.
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