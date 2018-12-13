Дженнифер Лопес в роскошном платье произвела фурор на премьере фильма

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Длинный шлейф ее наряда потрясает воображение

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера, посетила премьеру фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке, где произвела настоящий фурор своим нарядом.

49-летняя звезда, которая сыграла в картине главную роль, выбрала для выхода в свет шикарное розовое платье от Giambattista Valli с длинным шлейфом и дополнила образ блестящими босоножками Jimmy Choo.

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Волосы Лопес собрала в красивый пучок, а в руках держала маленький серебристый клатч.

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Отметим, что возлюбленный актрисы и певицы Алекс Родригес пришел поддержать ее на премьере. Он галантно подавал ей руку, однако периодически отходил в сторону, чтобы ДжейЛо попозировала фотографам одна.

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jjjl.o)

В фильме "Начни сначала" Дженнифер сыграла девушку Майю, выросшую в бедной семье и мечтающую об успешной карьере. Чудесным образом у нее в руках оказывается поддельный диплом о высшем образовании, и она находит работу на Мэдисон Авеню.

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/instylemagazine)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась перед поклонниками своими шикарными формами.

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