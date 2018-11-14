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"Знають, як я збуджуюся": Сєдокова заінтригувала прихильників неоднозначним посланням

Lite » Зірки 14.11.2018 - 19:20
"Знають, як я збуджуюся": Сєдокова заінтригувала прихильників неоднозначним посланням
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка також обмежила доступ до коментарів

Українська поп-співачка, актриса, теле - і радіоведуча Анна Сєдокова залишила шанувальникам у Instagram неоднозначне послання, у якому повідомила, що їй часто буває нудно. А також обмежила доступ до коментарів.

"Якби ви знали, як мені часто буває нудно. Так хочеться, щоб мене здивували. Здається, я вже все це бачила, все знаю. Здається, я точно знаю як, навіщо і скільки. Хлопці, що розумніші, грають в гру на довгу. Ось беруть та й б'ють по его. Знають, як я збуджуюся, але якось теж не сильно працює. Я дійсно намагаюся бути нормальною, але якось не дуже виходить. Так вип'ємо ж за це", - написала артистка.

&quot;Знають, як я збуджуюся&quot;: Сєдокова заінтригувала прихильників неоднозначним посланнямФото: (instagram.com/annasedokova)

Уточнимо, що за непояснених причин виконавиця вирішила приховати коментарі від своїх підписників, обмеживши можливість висловлювати свої думки.

Нагадаємо, Сєдокова відповіла на критику своїх фото в купальнику, які вона регулярно публікує в Instagram. Також відома українська співачка рассказала, що читає на відпочинку.

Нещодавно зірка була на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) і поділилася цілою серією знімків звідти, на що багато фанів відзначили, що знімків з "оголенням" занадто багато.

Ми писали, що раніше Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото. Вона вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Відео: (РБК-Україна)

Новини України Ганна Сєдокова
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