"Женщины разные": Седокова ответила на критику своих фото в купальнике

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица попросила подписчиков не писать гадости под ее снимками

Известная украинская певица Анна Седокова, которая рассказала, что читает на отдыхе, отреагировала на критику своих откровенных фотографий в купальнике, которые она регулярно публикует в Instagram. Недавно звезда была на отдыхе в Дубае (ОАЭ) и поделилась целой серией снимков оттуда, на что многие фаны отметили, что снимков с "обнаженкой" слишком уж много.

Анна решила ответить недоброжелателям и объяснить, почему выкладывает много подобных фотографий.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

"Вот не любите вы меня одетой) А потом еще ругаетесь. Вот любая фотка в купальнике и сотни тысяч лайков, а пальто как-то не очень идет. Давайте тогда вы не будете на меня злиться и писать гадости под фото. Ведь женщины разные и в каждой из нас есть много сторон, много настроений. Бывают моменты, когда хочется кричать от боли или чтобы он увидел, какая ты классная и постишь такие фото, которые кричат.) А у вас как с этим? Какие фотографии отражают ваши состояния?" - написала Седокова под снимком, на котором позирует в черных брюках и пальто.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Мнения подписчиков разделились - некоторые отметили, что "одетые" фото артистки нравятся им больше, другие же призвали ее никого не слушать и продолжать показывать свое тело, если ей так хочется.

"Сколько фоток - столько и состояний, ведь на то мы и ЖЕНЩИНЫ", "Аня, как вы правы, все люди хотят видеть вас голой, чтоб обсудить и вылить гадости. А вот это фото вы как все и люди не знают как придраться. Все смотрят на оболочку, внешнюю сторону. А не видят какая вы мама, как вы помогаете близким, детям и другим людям . Только Господь знает нас и Он не осуждает нас, Он нас любит. А люди не видят свой бревнышки в глазах, но видят ваши соринки в глазах", "Анна, выставляйте свое тело! Вы красивая, явно видно,что очень много работаете над ним-такое и показать не грех! Сразу мотивация у всех болтающих просыпается так же выглядеть!!)", "Очень идет Анечка!!! Элегантная и стильная!", "Будь всегда такой скромной. тебе очень к лицу это зачем тебе эти лайки", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кстати, сейчас певица находится на озере Байкал, снимком откуда поделилась в своем Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

"Сегодня утром я оказалась в одном из самых красивых мест на нашей планете . Озеро Байкал. Каждый раз прилетая сюда , чувствую невероятную внутреннюю силу. Спасибо", - сообщила Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)