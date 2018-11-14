"Знают, как я возбуждаюсь": Седокова заинтриговала поклонников неоднозначным посланием

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица также ограничила доступ к комментариям

Украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова оставила поклонникам в Instagram неоднозначное послание, где написала, что ей часто бывает скучно. Также ограничила доступ к комментариям.

"Если бы вы знали, как мне часто бывает скучно. Так хочется, чтобы меня удивили. Кажется, я уже все это видела, все знаю. Кажется, я точно знаю как, зачем и сколько. Парни поумнее играют в игру на долгую. Вот берут и бьют по эго. Знают, как я возбуждаюсь, но как-то тоже не сильно работает. Я правда пытаюсь быть нормальной, но как-то не очень выходит. Так выпьем же за это", - написала артистка.

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Уточним, что по необъясним причинам исполнительница решила скрыть комментарии от своих подписчиков, ограничив возможность высказывать свое мнение.

Напомним, Седокова ответила на критику своих фото в купальнике, которые она регулярно публикует в Instagram. Также известная украинская певица рассказала, что читает на отдыхе.

Недавно звезда была на отдыхе в Дубае (ОАЭ) и поделилась целой серией снимков оттуда, на что многие фаны отметили, что снимков с "обнаженкой" слишком уж много.

Мы писали, что ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Видео: (РБК-Украина)