"Знают, как я возбуждаюсь": Седокова заинтриговала поклонников неоднозначным посланием

Певица также ограничила доступ к комментариям
Украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова оставила поклонникам в Instagram неоднозначное послание, где написала, что ей часто бывает скучно. Также ограничила доступ к комментариям.
"Если бы вы знали, как мне часто бывает скучно. Так хочется, чтобы меня удивили. Кажется, я уже все это видела, все знаю. Кажется, я точно знаю как, зачем и сколько. Парни поумнее играют в игру на долгую. Вот берут и бьют по эго. Знают, как я возбуждаюсь, но как-то тоже не сильно работает. Я правда пытаюсь быть нормальной, но как-то не очень выходит. Так выпьем же за это", - написала артистка.
Фото: (instagram.com/annasedokova)
Уточним, что по необъясним причинам исполнительница решила скрыть комментарии от своих подписчиков, ограничив возможность высказывать свое мнение.
Напомним, Седокова ответила на критику своих фото в купальнике, которые она регулярно публикует в Instagram. Также известная украинская певица рассказала, что читает на отдыхе.
Недавно звезда была на отдыхе в Дубае (ОАЭ) и поделилась целой серией снимков оттуда, на что многие фаны отметили, что снимков с "обнаженкой" слишком уж много.
Мы писали, что ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.
Видео: (РБК-Украина)