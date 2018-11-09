Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка засыпала сеть снимками в полуобнаженном виде

Украинская певица Анна Седокова, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, продолжает будоражить поклонников горячими снимками с отдыха. В своем Instagram артистка активно делится откровенными фотографиями, сделанными на пляжах Дубая (ОАЭ).

На новом фото Седокова позирует спиной к камере в розовом купальнике, подчеркивающем ее аппетитную пятую точку.

"Я обещала тебе фото", - оставила исполнительница интригующую подпись под фото.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Позже Анна выложила еще один снимок в том же купальнике. На нем она якобы уснула на лежаке с книгой в руках.

"Любимый сфоткал пока я спала 2", - сообщила звезда.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Однако многие подписчики возмутились обилием чересчур откровенных фото в ее аккаунте.

"Анна, притормози", "Счастье любит тишину", "Возраст уже не тот задницу оголять", "Не совсем удачный фотожоп", "Отъела себе зад", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)