Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Артистка засыпала сеть снимками в полуобнаженном виде
Украинская певица Анна Седокова, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, продолжает будоражить поклонников горячими снимками с отдыха. В своем Instagram артистка активно делится откровенными фотографиями, сделанными на пляжах Дубая (ОАЭ).
На новом фото Седокова позирует спиной к камере в розовом купальнике, подчеркивающем ее аппетитную пятую точку.
"Я обещала тебе фото", - оставила исполнительница интригующую подпись под фото.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Позже Анна выложила еще один снимок в том же купальнике. На нем она якобы уснула на лежаке с книгой в руках.
"Любимый сфоткал пока я спала 2", - сообщила звезда.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Однако многие подписчики возмутились обилием чересчур откровенных фото в ее аккаунте.
"Анна, притормози", "Счастье любит тишину", "Возраст уже не тот задницу оголять", "Не совсем удачный фотожоп", "Отъела себе зад", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Напомним, ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.
Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.
Видео: (РБК-Украина)