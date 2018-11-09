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Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Lite » Звезды 09.11.2018 - 20:52
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка засыпала сеть снимками в полуобнаженном виде

Украинская певица Анна Седокова, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, продолжает будоражить поклонников горячими снимками с отдыха. В своем Instagram артистка активно делится откровенными фотографиями, сделанными на пляжах Дубая (ОАЭ).

На новом фото Седокова позирует спиной к камере в розовом купальнике, подчеркивающем ее аппетитную пятую точку.

"Я обещала тебе фото", - оставила исполнительница интригующую подпись под фото.

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Позже Анна выложила еще один снимок в том же купальнике. На нем она якобы уснула на лежаке с книгой в руках.

"Любимый сфоткал пока я спала 2", - сообщила звезда.

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Однако многие подписчики возмутились обилием чересчур откровенных фото в ее аккаунте.

"Анна, притормози", "Счастье любит тишину", "Возраст уже не тот задницу оголять", "Не совсем удачный фотожоп", "Отъела себе зад", - пишут фолловеры.

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)

Новости Украины Анна СедоковапевецДубайфигура
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