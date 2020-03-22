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Знати, що на тебе чекають: Лілія Ребрик зворушила мережу своїм щастям

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2020 - 10:57
Знати, що на тебе чекають: Лілія Ребрик зворушила мережу своїм щастям
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча розповіла, що робить її по-справжньому щасливою

Популярна телеведуча і акторка Лілія Ребрик разом з сім'єю дотримується карантину - з чоловіком і двома дочками вона поїхала на дачу, де і проводить час вимушеного неробства. Втім, весела сімейка особливо не сумує і весь час придумує нові цікаві та веселі заняття - так, Лілія разом зі старшою донькою Діаною зробила і розфарбувала шпаківню, а з чоловіком-хореографом Андрієм Диким влаштувала запальні танці у дворі.

20 березня був міжнародний День щастя і Ребрик вирішила поділитися з шанувальниками, що ж робить її щасливою. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася зворушливим сімейним фото - всі вони сидять на дивані в затишному домашньому одягу і заливисто сміються.

Як зізналась Лілія, під час карантину саме її рідні - головне джерело щастя.

Знати, що на тебе чекають: Лілія Ребрик зворушила мережу своїм щастям

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні, виявляється, всесвітній день щастя. Для мене, завжди щастя було - прокидатися зранку ,поспішати на улюблену роботу, а ввечері летіти додому і знати, що на тебе чекають рідні. І так було завжди, аж поки карантин не вніс свої правила. За таких умов ще більше починаєш цінувати прості та звичайні речі. Я знаю точно, #щастяє ... От навіть зараз, хочу написати щось, а діти: «Мамо, дай те..., Мамо, зроби це...., Мамо, а можна мені це?...» Ну хіба це не щастя?... А що вас робить по-справжньому щасливим?" - написала Ребрик.

Підписники ведучої не залишилися байдужими і залишили теплому фото багато зворушених відгуків, бажаючи Лілії і її родині залишатися щасливими і погоджуючись, що рідні і є головне щастя в житті.

  • Згідна з вами на всі 100%. Бажаю вашій родині відчувати ще більше щастя шкірного дня.
  • Сім'я. З Днем Щастя
  • Лілічка, ві як сонечко. Дякую вам за позитив та щастя! Обожнюю вашу батьківщину
  • Згодна на всі сто відсотків. А яке щастя буде, коли ваші дівчатка стануть мамами, тоді щастя буде на двісті відсотків!
  • які ж ви класні
  • Супер, бережіть себе і своіх рідних, і хай всі будуть щасливими. Ві чудова сім'я, на яку завжди приємно дивитись
  • Це правда, Лілечко, здорові і щасливі діти та родина!
  • Бачити вашу родину завжди улыбающими - це теж щастя!!!
  • Чудова сім'я!!!
  • Ви гарні,щасливі,щирі , молодці!!!
  • У Вас чудова сім'я. Захоплююся Вами. Будьте щасливі.

Знати, що на тебе чекають: Лілія Ребрик зворушила мережу своїм щастям

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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