Знати, що на тебе чекають: Лілія Ребрик зворушила мережу своїм щастям

Телеведуча розповіла, що робить її по-справжньому щасливою
Популярна телеведуча і акторка Лілія Ребрик разом з сім'єю дотримується карантину - з чоловіком і двома дочками вона поїхала на дачу, де і проводить час вимушеного неробства. Втім, весела сімейка особливо не сумує і весь час придумує нові цікаві та веселі заняття - так, Лілія разом зі старшою донькою Діаною зробила і розфарбувала шпаківню, а з чоловіком-хореографом Андрієм Диким влаштувала запальні танці у дворі.
20 березня був міжнародний День щастя і Ребрик вирішила поділитися з шанувальниками, що ж робить її щасливою. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася зворушливим сімейним фото - всі вони сидять на дивані в затишному домашньому одягу і заливисто сміються.
Як зізналась Лілія, під час карантину саме її рідні - головне джерело щастя.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні, виявляється, всесвітній день щастя. Для мене, завжди щастя було - прокидатися зранку ,поспішати на улюблену роботу, а ввечері летіти додому і знати, що на тебе чекають рідні. І так було завжди, аж поки карантин не вніс свої правила. За таких умов ще більше починаєш цінувати прості та звичайні речі. Я знаю точно, #щастяє ... От навіть зараз, хочу написати щось, а діти: «Мамо, дай те..., Мамо, зроби це...., Мамо, а можна мені це?...» Ну хіба це не щастя?... А що вас робить по-справжньому щасливим?" - написала Ребрик.
Підписники ведучої не залишилися байдужими і залишили теплому фото багато зворушених відгуків, бажаючи Лілії і її родині залишатися щасливими і погоджуючись, що рідні і є головне щастя в житті.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною захопили танцювальним номером і підкорили злагодженістю рухів.