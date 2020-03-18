Приємні клопоти: Лілія Ребрик показала, як проводить час з доньками на дачі

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча знайшла, чим зайняти дітей під час карантину

Лілія Ребрик разом з дітьми Поліною і Діаною проводить час на дачі. "Дика сімейка" закликає всіх українців берегти себе в умовах карантину. Лілія публікує фото і ділитися своїми мотивуючими поставми з підписниками в Instagram.

"Вся Україна вдома... Дуже серйозні обставини змушують нас сьогодні обмежити живе спілкування, змінити свій звичайний ритм життя, свої плани, але в таких умовах зараз вся Україна. Мої батьки в Чернівцях, ми в Києві. Підтримуємо одне одного як можемо на відстані, не панікуємо і свідомо дотримуємось правил безпеки. Вірю, що все минеться!" - оптимістично заявляє ведуча.

"Щоб відчувати нашу з вами єдність, наша "дикасімейка" буде ділитися з вами відео та фото, як ми проводимо час на карантині... Адже ми так часто скаржимося, що нам не вистачає часу зробити щось... Проведіть цей час із користю для себе, для своєї оселі, для своїх рідних. Зробіть те, що можливо ви відкладали на завтра і завжди не встигали... Зробіть це зараз. Діліться своїми ідеями і корисними порадами. Насправді, сидячи вдома - ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну. Ві вдома. Ми з вами! Бережіть себе!" - закликала теледіва.

Фото: Лилия Ребрик с детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона показала відео зі старшою донькою Діаною, яка розмальовує дерев'яний шпаківня. Творчі заняття – відмінне проведення часу з дітьми.

"Чим зайняти дітей під час карантину? Будемо зустрічатися під цим хештегом і обмінюватися корисними ідеями. Зараз це ой як актуально! У нас наприклад з'єднання явилася шпаківня. Запропонувати дітям зробити щось своїми руками - реально крута ідея. Діана увійшла у смак, коли бачила як на її очах цей будиночок оживав. Тепер у неї з'єднання явився новий приємний клопіт: доглядати за птаха.

Діліться своїми ідеями. P. S вікно не постраждало, всі відмили. Художник так бачив - то святе", - підписала відео Лілія.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і старшою донькою Діаною влаштувала танцювальний марафон.