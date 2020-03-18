ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Приємні клопоти: Лілія Ребрик показала, як проводить час з доньками на дачі

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 11:46
Приємні клопоти: Лілія Ребрик показала, як проводить час з доньками на дачі
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча знайшла, чим зайняти дітей під час карантину

Лілія Ребрик разом з дітьми Поліною і Діаною проводить час на дачі. "Дика сімейка" закликає всіх українців берегти себе в умовах карантину. Лілія публікує фото і ділитися своїми мотивуючими поставми з підписниками в Instagram.

"Вся Україна вдома... Дуже серйозні обставини змушують нас сьогодні обмежити живе спілкування, змінити свій звичайний ритм життя, свої плани, але в таких умовах зараз вся Україна. Мої батьки в Чернівцях, ми в Києві. Підтримуємо одне одного як можемо на відстані, не панікуємо і свідомо дотримуємось правил безпеки. Вірю, що все минеться!" - оптимістично заявляє ведуча.

"Щоб відчувати нашу з вами єдність, наша "дикасімейка" буде ділитися з вами відео та фото, як ми проводимо час на карантині... Адже ми так часто скаржимося, що нам не вистачає часу зробити щось... Проведіть цей час із користю для себе, для своєї оселі, для своїх рідних. Зробіть те, що можливо ви відкладали на завтра і завжди не встигали... Зробіть це зараз. Діліться своїми ідеями і корисними порадами. Насправді, сидячи вдома - ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну. Ві вдома. Ми з вами! Бережіть себе!" - закликала теледіва.

Приємні клопоти: Лілія Ребрик показала, як проводить час з доньками на дачі

Фото: Лилия Ребрик с детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона показала відео зі старшою донькою Діаною, яка розмальовує дерев'яний шпаківня. Творчі заняття – відмінне проведення часу з дітьми.

"Чим зайняти дітей під час карантину? Будемо зустрічатися під цим хештегом і обмінюватися корисними ідеями. Зараз це ой як актуально! У нас наприклад з'єднання явилася шпаківня. Запропонувати дітям зробити щось своїми руками - реально крута ідея. Діана увійшла у смак, коли бачила як на її очах цей будиночок оживав. Тепер у неї з'єднання явився новий приємний клопіт: доглядати за птаха.
Діліться своїми ідеями. P. S вікно не постраждало, всі відмили. Художник так бачив - то святе", - підписала відео Лілія.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і старшою донькою Діаною влаштувала танцювальний марафон.

Світ стає кольоровим: кучерява Лілія Ребрик підкорила ніжним луком Метелики в животі і на сукні: Лілія Ребрик підкорила повітряним весняним образом
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся