Знать, что тебя ждут: Лилия Ребрик растрогала сеть своим счастьем

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая рассказала, что делает ее по-настоящему счастливой

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с семьей придерживается карантина - с мужем и двумя дочерьми она уехала на дачу, где и коротает время вынужденного безделья. Впрочем, веселая семейка особо не скучает и все время придумывает новые интересные и веселые занятия - так, Лилия вместе со старшей дочкой Дианой сделала и раскрасила скворечник, а с мужем-хореографом Андреем Диким устроила зажигательные танцы во дворе.

20 марта был международный День счастья и Ребрик решила поделиться с поклонниками, что же делает счастливой ее. На своей странице в Instagram ведущая поделилась трогательным семейным фото - все они сидят на диване в уютной домашней одежде и заливисто смеются.

Как призналась Лилия, во время карантина именно ее родные - главный источник счастья.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні, виявляється, всесвітній день щастя. Для мене, завжди щастя було- прокидатися зранку ,поспішати на улюблену роботу, а ввечері летіти додому і знати, що на тебе чекають рідні. І так було завжди, аж поки карантин не вніс свої правила. За таких умов ще більше починаєш цінувати прості та звичайні речі. Я знаю точно, #щастяє ... От навіть зараз, хочу написати щось, а діти: «Мамо, дай те..., Мамо, зроби це...., Мамо, а можна мені це?...» Ну хіба це не щастя?... А що вас робить по-справжньому щасливим?" - написала Ребрик.

Подписчики ведущей не остались равнодушными и оставили теплому фото много умиленных отзывов, желая Лилии и ее семье оставаться счастливыми и соглашаясь, что родные и есть главное счастье в жизни.

Згідна з вами на всі 100%. Бажаю вашій родині відчувати ще більше щастя кожного дня.

Семья. С Днем Счастья

Лілічка, ви як сонечко. Дякую вам за позитив та щастя! Обожнюю вашу родину

Согласна на все сто процентов. А какое счастье будет, когда ваши девочки станут мамами, тогда счастья будет на двести процентов!

какие ж вы классные

Супер, бережіть себе і своіх рідних, і хай всі будуть щасливими. Ви чудова сім‘я, на яку завжди приємно дивитись

Це правда, Лілечко, здорові і щасливі діти та родина!

Видеть вашу семью всегда улыбающими- это тоже счастье!!!

Чудова сім'я!!!

Ви гарні,щасливі,щирі , молодці!!!

У Вас великолепная семья. Восхищаюсь Вами. Будьте счастливы.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик с мужем и дочкой Дианой восхитили танцевальным номером и покорили слаженностью движений.