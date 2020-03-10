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"Дикі" танці: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою сколихнули мережу експромтом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 09:52
"Дикі" танці: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою сколихнули мережу експромтом
Лілія Ребрик з донькою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча здивувала сімейної танцювальною постановкою

Лілія Ребрик, її чоловік Андрій Дикий і дочки Діана і Поліна вирушили на весняний святковий вікенд за місто на дачу. Це місце ведуча і її сім'я просто обожнюють – чисте повітря, просторі площі і все, що потрібно для гарного проведення часу. А ось купити заміський будинок батьків "змусила" старша донька, чому вони невимовно раді. Так, дозвілля "дикої сімейки" ніколи не буває нудним, адже вони – позитивні люди, до того ж захоплюються танцями. Лілія, Андрій і Діана вирішили здивувати мережу своїм синхронним музичним експромтом і показати танцювальні па під запальні ритми.

Тріо станцевало прямо на вулиці. Лілія була одягнена в довгу зручну еко-шубку пудрового відтінку, її дочка – рожеві куртку і шапку, а чоловік обрав зручний total black. Діана опинилася в центрі постановки, а її батьки вражали синхронними чіткими рухами на задньому фоні.

"-Як ви тримаєте себе у формі?
-А ось так. Спробуйте! Прекрасна розминочка після свята", - зазначила ведуча.

Шанувальники хоч і не ризикнули повторити танцювальний експеримент "дикої сімейки", але захоплювалися майстерністю Лілії і її близьких.

  • Класна сімейка
  • Миле сімейство
  • Круто
  • Супер ! 10 раз переглянула. Молодці
  • Ваша сім'я - це зразок для наслідування. Так тримати ! Надихаєте всіх нас
  • Приголомшливі
  • Так це круто?! Діанка заворожує! Ви всі круті, але Діанка відбирає погляд і хочеться дивитися і дивитися! Які ж ви кльові!
  • Крсавчики
  • Ви суперські
  • Сім'я позитиву.Захоплююсь вами

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала, як її дивували і вражали чоловік і дочки в Міжнародний жіночий день.

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Новини України Лілія Ребрик
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