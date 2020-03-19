ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це бомба: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальним танцем на дачі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2020 - 16:51
Це бомба: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальним танцем на дачі
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча оголосила танцювальний флешмоб

Лілія Ребрик коротає час на дачі у сімейному колі – разом з доньками Поліною і Діаною і чоловіком Андрієм Диким їм не нудно і завжди є, чим зайнятися. Наприклад, творчістю! Так, Лілія похвалилася милою шпаківнею, яку вони з донькою спорудили, а дівчинка ще й розмалювала її вручну. А от з чоловіком у ведучої інші активності – пара танцет на свіжому повітрі і заряджає позитивом шанувальників.

Теледіва опублікувала відео свого запального танцю з коханим, а також потішила реакцією молодшої дочки Поліни, яка з захопленням "коментувала" дії батьків.

"Ловіть порцію позитиву від #дикасімейка", – написала ведуча і запропонувала долучитися до власного флешмобу під хештегом #карантиннітанці.

Ведуча ділитися хроніками свого дачного життя і закликає шанувальників спілкуватися за допомогою Інтернету.

"Карантин вніс корективи в наше життя і плани. Тому інтернет - зараз чудова альтернатива живому спілкуванню. Пишіть, що вам цікаво, давно не спілкувалися на корисні тими (все про роботу та про роботу). Готова відповідати, а на найцікавіші запитання - робитиму пости з відповідями", – пообіцяла вона.

Це бомба: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальним танцем на дачі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Запальний танець Лілії та Андрія не залишив байдужими шанувальників теледіви, які в черговий раз захоплювалися ефектною і талановитою парою.

  • Молодці!
  • Маніфік
  • Класнючі
  • Які ж ви класні
  • Ви класні
  • Класно, потрібно і собі підхопити Ваш флешмоб. Працюю онлайн, класний жіночий колектив, тож і потанцювати можна прямо тут
  • Не коли не бачила без посмішки вас! Лілечка, всього доброго, сім'ї. І звичайно любові вам. Чоловік завжди дивиться на вас з такою любов'ю
  • Вау,скільки драйву і позитиву
  • Це бомба
  • Як радісно! Спасибі!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною захопили танцювальним номером і підкорили злагодженістю рухів.

Щасливе тріо: ніжна Лілія Ребрик замилувала подарунками від дочок і чоловіка Сама любов! Лілія Ребрик розстанула в пристрасних обіймах коханого
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся