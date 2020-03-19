Це бомба: Лілія Ребрик з чоловіком підкорили запальним танцем на дачі

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча оголосила танцювальний флешмоб

Лілія Ребрик коротає час на дачі у сімейному колі – разом з доньками Поліною і Діаною і чоловіком Андрієм Диким їм не нудно і завжди є, чим зайнятися. Наприклад, творчістю! Так, Лілія похвалилася милою шпаківнею, яку вони з донькою спорудили, а дівчинка ще й розмалювала її вручну. А от з чоловіком у ведучої інші активності – пара танцет на свіжому повітрі і заряджає позитивом шанувальників.

Теледіва опублікувала відео свого запального танцю з коханим, а також потішила реакцією молодшої дочки Поліни, яка з захопленням "коментувала" дії батьків.

"Ловіть порцію позитиву від #дикасімейка", – написала ведуча і запропонувала долучитися до власного флешмобу під хештегом #карантиннітанці.

Ведуча ділитися хроніками свого дачного життя і закликає шанувальників спілкуватися за допомогою Інтернету.

"Карантин вніс корективи в наше життя і плани. Тому інтернет - зараз чудова альтернатива живому спілкуванню. Пишіть, що вам цікаво, давно не спілкувалися на корисні тими (все про роботу та про роботу). Готова відповідати, а на найцікавіші запитання - робитиму пости з відповідями", – пообіцяла вона.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Запальний танець Лілії та Андрія не залишив байдужими шанувальників теледіви, які в черговий раз захоплювалися ефектною і талановитою парою.

Молодці!

Маніфік

Класнючі

Які ж ви класні

Ви класні

Класно, потрібно і собі підхопити Ваш флешмоб. Працюю онлайн, класний жіночий колектив, тож і потанцювати можна прямо тут

Не коли не бачила без посмішки вас! Лілечка, всього доброго, сім'ї. І звичайно любові вам. Чоловік завжди дивиться на вас з такою любов'ю

Вау,скільки драйву і позитиву

Це бомба

Як радісно! Спасибі!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною захопили танцювальним номером і підкорили злагодженістю рухів.