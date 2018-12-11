Злата Огнєвіч порадила оригінальним образом зустріти Новий рік

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка запропонувала шанувальникам при зустрічі року Жовтої Свині "танцювати навіть під столом"

Українська співачка й екс-учасниця Танців з зірками 2018 Злата Огнєвіч поділилася новими фото на своїй сторінці в мережі Instagram. На ньому вона вітає зі сцени своїх шанувальників. Також співачка запропонувала своїм фанам досить несподівану, але цікаву ідею зустрічі Нового 2019 року.

Зазначимо, що для свого виступу українська співачка вибрала досить відвертий наряд — напівпрозору блузку чорного кольору, під яку одягла розшитий паєтками топ, також чорного кольору. Співачка доповнила образ великими сережками і яскравим макіяжем. У цілому, образ вийшов стильним.

Злата Огнєвіч у кроп-топі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Коли прийде Новий рік, забудь про все і танцюй! Танцюй навіть... під новорічним столом", — такий заклик Огнєвіч залишила під новим фото.

Відзначимо, що в цьому зимовому сезоні речі з паєтками залишаються фаворитами модного гардеробу. І все ж тут важливо правильно поєднувати такі комбінації і не переборщити з блиском. Раніше LITE ділився порадами українських дизайнерів, які розповіли, як носити речі з паєтками і виглядати ідеально.

Скріншот коментарів: instagram.com/zlata.ognevich

У свою чергу прихильники Огнєвіч тепло відгукнулися про новий образ співачки і пообіцяли їй танцювати всю ніч.

Цікаво, що Злата останнім часом досить часто радує шанувальників фотографіями в трендовому одязі з паєток і блискіток. В її блозі можна знайти багато образів в блискучих нарядах, один з яких вийшов найбільш помітним і відвертим.

Злата Огнєвіч досить часто використовує паєтки в образах (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показала, як зробити свій прес пружним, поділившись п'ятьма порадами. Співачка розповіла, як підготувати свою фігуру до новорічних свят, і закликала не відкладати вправи на потім.

Крім того, Злата Огнєвіч також дала поради з правильного харчування і назвала список продуктів, які повинні бути в раціоні кожної жінки.

Злата Огнєвіч: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)