Злата Огнєвич в бікіні поділилася особливостями відпочинку в Таїланді

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка насолоджується відпусткою на острові Пхукет

Відома українська співачка Злата Огнєвич долучилася до цілої когорти артистів, які влаштували собі січневі канікули в теплих країнах. Поки Джамала та Катя Осадча засмагають на Маврикії, Надя Дорофєєва намагається одужати в Дубаї, а Настя Каменських вивчає стародавні цивілізації в Мексиці, виконавиця вирушила в Таїланд, на райський острів Пхукет. У своєму Instagram вона порадувала шанувальників яскравими знімками в бікіні, а також розповіла про особливості відпочинку в цих місцях.

Злата похвалилася стрункою фігурою в чорному бікіні і повідомила, що чутки про сильні дощі на острові сильно перебільшені.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

За словами Огнєвич, з нею стався невеликий неприємний епізод, проте в цілому вона дуже задоволена відпусткою.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Тих дощів, про яких всіх попереджали - немає. Хоча, по усім прогнозам- вони є! Комарів практично немає, особливо, коли купуєш штуки проти них. Щеплення робити немає потреби, бо сюди беруть навіть новонароджених і все гаразд. Так, є змії, одну бачила вчора, після заходу сонця, бо живу поруч з джунглями. Але не треба боятися, бо вони також нас бояться.)) Вуличну їжу МОЖНА їсти (це Вам не Балі і Шрі-Ланка), ціни на неї дивовижно малі ~20 tb , це приблизно ~17 грн за порцію курки з рисом та смачними спеціями. Нюанс- треба обирати "чистого" макешника, тобто людину, що їх продає. На переважній більшості пляжів чиста вода, хоча вже людей достатньо. В ідеалі - треба наймати лодку і їхати на маленькі острови поруч, там супер. Злодюжки трохи є, не рекомендую брати цінні речі і багато грошей на пляж. Наприклад, у мене поцупили сьогодні окуляри (улюблені), на острові, де було дуже мало людей))) І головне - знайте, що острів все ЧУЄ. Тому - тільки позитивні думки та повага до Таїланду, його мешканців і Ваш відпочинок стане дійсно незабутнім. Питайте ще, я із задоволенням Вам розповім", - написала співачка.

Шанувальники подякували артистці за корисну інформацію і побажали їй відмінного відпочинку.

"Дякую на цікаву інформацію, Златику! Приємного відпочинку, насолодження від нього!";

"Гарного Вам відпочинку!";

"Клас клас клас. Дуже місткий відповідь на всі 100% правда";

"Приємного і спокійно - натхненного тобі відпочинку", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Зазначимо, що Огнєвич також поділилася яскравим відпускними відео.

"Кожен раз сюди повертаюся, як додому... Тут добре моєму серцю", - написала Злата.

Відео: (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва потрапила в лікарню на відпочинку в Дубаї. Артистка повідомила, що примудрилася захворіти в перший же день відпустки.

Ми також повідомляли, що 35-річна Катя Осадча показала розкішну фігуру на пляжі Маврикія. Телеведуча відпочиває на екзотичному острові разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.

До речі, спростувавши недавні чутки про спільний відпочинок із Потапом в Єгипті, популярна українська співачка Настя Каменських нарешті розкрила таємницю і показала, де ж вона проводить відпустку. Зірка позувала на тлі пірамід майя в мексиканському місті Чичен-Іца.