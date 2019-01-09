Злата Огневич в бикини поделилась особенностями отдыха в Таиланде

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица наслаждается отпуском на острове Пхукет

Известная украинская певица Злата Огневич примкнула к целой когорте артистов, которые устроили себе январские каникулы в теплых странах. Пока Джамала и Катя Осадчая загорают на Маврикии, Надя Дорофеева пытается выздороветь в Дубае, а Настя Каменских изучает древние цивилизации в Мексике, исполнительница отправилась в Таиланд, на райский остров Пхукет. В своем Instagram она порадовала поклонников яркими снимками в бикини, а также рассказала об особенностях отдыха в этих местах.

Злата похвасталась стройной фигурой в черном бикини и сообщила, что слухи о сильных дождях на острове сильно преувеличены.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

По словам Огневич, с ней произошел небольшой неприятный эпизод, однако в целом она очень довольна отпуском.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Тех дождей, о которых всех предупреждали - нет. Хотя, по всем прогнозам - они есть! Комаров практически нет, особенно, когда покупаешь средства против них. Прививки делать не нужно, потому что сюда берут даже новорожденных и все хорошо. Да, есть змеи, одну видела вчера, после захода солнца, потому что живу рядом с джунглями. Но не надо бояться, потому что они также нас боятся. Уличную еду можно есть (это вам не Бали и Шри-Ланка), цены на нее удивительно маленькие - 20 tb, это примерно - 17 гривен за порцию курицы с рисом и вкусными специями. Нюанс - надо выбирать "чистого" макешника, то есть человека, который продает. На большинстве пляжей чистая вода, хотя уже людей достаточно. В идеале - надо нанимать лодку и ехать на маленькие острова рядом, там супер. Воришки немного есть, не рекомендую брать ценные вещи и много денег на пляж. Например, у меня украли сегодня очки (любимые), на острове, где было очень мало людей. И главное - знайте, что остров все СЛЫШИТ. Поэтому - только позитивные мысли и уважение к Таиланду, его обитателей и Ваш отдых станет действительно незабываемым. Спрашивайте еще, я с удовлетворением Вам расскажу", - написала певица.

Поклонники поблагодарили артистку за полезную информацию и пожелали ей отличного отдыха.

"Дякую на цікаву інформацію, Златику! Приємного відпочинку, насолодження від нього!";

"Гарного Вам відпочинку!";

"Класс класс клас. Очень вместительный ответ ) все 100% правда";

"Приятного и спокойно - вдохновенного тебе отдыха", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Отметим, что Огневич также поделилась ярким отпускным видео.

"Каждый раз сюда возвращаюсь, как домой... Тут хорошо моему сердцу", - написала Злата.

Видео: (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Надя Дорофеева попала в больницу на отдыхе в Дубае. Артистка сообщила, что умудрилась заболеть в первый же день отпуска.

Мы также сообщали, что 35-летняя Катя Осадчая показала роскошную фигуру на пляже Маврикия. Телеведущая отдыхает на экзотическом острове вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Кстати, опровергнув недавние слухи о совместном отдыхе с Потапом в Египте, популярная украинская певица Настя Каменских наконец раскрыла тайну и показала, где же она проводит отпуск. Звезда позировала на фоне пирамид майя в мексиканском городе Чичен-Ица.