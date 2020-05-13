Пекуча леді-вамп: Віка з Холостяк-10 в напівпрозорому платті вразила бездоганним total black

Найромантичніше реаліті на українському телебачення Холостяк-10 на СТБ поступово підходить до фіналу. На проекті залишилися всього три дівчини - Віка, Даша і Дана. Саме їм належить найближчим часом боротися за серце холостяка. Макс Михайлюк під час 10-го випуску ТВ-шоу, (відбувся 8 травня) попрощався з однією з найсильніших учасниць - Христиною. Дівчина виявилася не до кінця чесною з холостяком, що неприємно його здивувало. Також Христина весь цей час, на думку Макса, намагалася всіляко догодити йому і підлаштуватися під його думку... Тим часом учасниці проекту продовжують публікувати фото своїх розкішних образів з недавньої церемонії троянд.

Так, на своїй instagram-сторінці Віка з Холостяк-10 підкорила фоловерів новим образом в елегантній вечірній сукні з напівпрозорої тюлі. При цьому сукня - подвійна. В основі - облягаюча чорна міні-сукня, яка оголює похилі плечі дівчини і її стрункі довгі ніжки. Також наряд декорований об'ємними рукавами-ліхтариками і довгою спідницею. Ще одна родзинка - багата золота вишивка. А ось осину талію підкреслює широкий золотий пояс.

Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Довершують образ чорні босоніжки на шпильці. Волосся брюнетки зібране у високу вечірню зачіску з двома пасмами. Макіяж зроблений з акцентом на виразний смокі-айс.

В цілому, вийшов дуже ефектний total black образ.

“Чорно-золотава церемонія. Це було дуже ефектно. І як на мене, у мене було найкрасивіше плаття. Окреме спасибі за цю красу дизайнеру, воно чудове. Нереально красивий макіяж в стилі «Смокі-айс»виконаний нашою неперевершеною і талановитою дівчинкою. Машуль, пам'ятаю як я саме цей мейк чекала в твоєму виконанні", - підписала серію знімків Віка.

До речі, церемонія троянд в попередньому, 9-му випуску проходила в червоних тонах. Всі дівчата з'явилися перед холостяком Максом Михайлюком в спокусливих червоних сукнях.

Віка також поділилася деталями цього образу. Тоді красуня позувала у відвертому червоному вбранні, що оголяює плечі. Образ довершили масивні блискучі прикраси у вигляді широких браслетів і чокера.

Фото: instagram.com/gala_vikki

Тим часом фолловери учасниці ТВ-шоу поспішили прокоментувати її новий ефектний образ в чорних тонах.

Ти дуже красива!

Красотуличка! Полтавчаночка!

Бажаю удачі в перемозі

Хочу, щоб ти перемогла

Красатулька, я за Вас з 1го дня голосую. Я дуже хочу щоб Ви перемогли. Ви дуже гарна пара з Максом.

Милашка, красуня

Красива та щира

Найпрекрасніша

Скріншот коментарів: instagram.com/gala_vikki

Нагадаємо, раніше Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком.