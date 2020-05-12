Даша з Холостяк-10 "випадково" засвітила пікантні форми в спокусливому вбранні (відео)

Даша покрасувалася в ефектній сукні-боді
Проект Холостяк-10 на СТБ вже підходить до завершення. Минулої п'ятниці, 8 травня пройшов десятий випуск, під час якого Холостяк Макс Михайлюк знайомився з сім'ями учасниць. При цьому Макс вирішив "обвести" дівчат і познайомитися з їх мамами в секреті від дочок. Під час такої несподіваної зустрічі і розмов Макс дізнався багато нового і несподіваного про дівчат. В результаті Михайлюк повністю розчарувався в одній зі своїх фавориток - Христина виявилася не до кінця відверта з холостяком. Дівчина намагалася всіляко догодити його думкам, не показуючи свій істинний характер. Як результат, проект покинула саме Христина.
Тепер у шоу залишилися три учасниці - Даша, Дана і Віка. Саме їм належить ще більш запекла боротьба за заповітну пропозицію руки і серця від Холостяка-10.
Тим часом Даша Ульянова показала фоловерам свій розкішний образ, в якому постала під час десятої церемонії троянд. Для появи перед Максом дівчина вибрала оригінальний наряд з довгою спідницею-шлейфом. База сукні - пікантне боді-корсет, що оголяэ її плечі. Одне плече прикрите пишним рукавом-буф. Підкреслює талію масивний золотий пояс.
Волосся "холостячка" зібрала у високу зачіску, випустивши пару пасом, що додало образу романтичності. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. А ось з прикрас - золотий чокер і сережки.
“ВЕЛИЧЕЗНЕ спасибі всім за теплі слова , які ми досі отримуємо )))) Я не хочу зараз гучних висловлювань, але родина - це найцінніше , що у нас є! У період карантину ми як ніколи це розуміємо. Вообщем сльози та й тільки) частіше обіймайте своїх близьких", - підписала одне з фото Даша.
Даша з Холостяк 10 під час церемонії троянд у 10-му випуску (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Фолловери Даші поспішили засипати її приємними коментарями.
Скріншот коментарів: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Нагадаємо, раніше Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як виглядав в юності.