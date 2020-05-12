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Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 15:46
Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком
Дана з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dana_okhanska)

На одному з фото Дана позує з Максом

У минулу п'ятницю, 8 травня відбувся вже десятий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Зовсім скоро шанувальники проекту дізнаються, кому ж Макс Михайлюк запропонує розвивати відносини поза знімальним майданчиком, а з ким назавжди розпрощається. Відзначимо, що на шоу залишилися всього три учасниці - Дана, Даша і Віка. Під час минулого випуску Макс прийняв нелегке рішення і змушений був попрощатися з однією зі своїх фавориток - проект покинула Христина. Як обґрунтував своє рішення холостяк, дівчина весь цей час була не до кінця чесна з ним.

Зазначимо, що під час 10-випуску Холостяк-10 Михайлюк зустрівся з батьками учасниць. Більш того, Макс вирішив порушити правила проекту. І в таємниці від дівчат зустрівся з їх мамами. Чоловік розпитав жінок про їх дочок, а також поцікавився, який сюрприз міг би приємно здивувати кожну з дівчат. Як з'ясувалося, Дана Оханська дуже любить фотографуватися. У дівчини навіть є традиція - робити фото з країн, де вона буває вперше.

Не складно здогадатися, що для Дани Макс організував побачення з фотосесією. Після випуску Дана поспішила показати результат цього незвичайного побачення. Більш того, фотографом виступав сам Михайлюк!

“Так, в мене дійсно є «традиція» організовувати собі фотосесії в різних країнах, куди я подорожую. Дякую мамі за таку ідею побачення!Дякую Максу за таке її втілення в життя у футболочках. Тааакоого фотографа у мене ще не було. Як і сором’язливості під час фотосесії :) Як і самої фотосесії", - поділилася емоціями від зйомки Дана Оханська.

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Фото: instagram.com/dana_okhanska

На опублікованій серії фото Дана позує в стильному образі - чорна міні-спідниця дзвіночок, а також чорна футболка з пікантним принтом. Окремої уваги заслуговує яскрава деталь образу - туфлі з анімалістичним принтом. Волосся красуня зібрала у великі локони.

Дівчина лежить на ліжку, позує на стільці... Є і спільне фото з Холостяком. На знімку Дана і Макс лежать разом на ліжку і посміхаються в камеру.

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Також Дана написаоа по пунктах, чого ніколи не дозволяє собі.

“Я НІКОЛИ НЕ ставлю фінансову забезпеченість чоловіка на перше місце, не йду на конфлікт першою. Не вступаю в суперечку з кимось, з ким мої інтереси не перетинаються. Не говорю про когось те, що не знаю достеменно, не вживаю необґрунтовану критику до людей, як от «фу», «просто бесит», «лицемерная» тощо, не підтверджуючи все це фактами", - пише Дана, звертаючись швидше до своїх хейтерів.

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Такого ще не було: Дана з Холостяк 10 показала перші кадри чуттєвої фотосесії з Максом Михайлюком

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Нагадаємо, раніше Даша з Холостяк-10 "випадково" засвітила пікантні форми в спокусливому вбранні.

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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