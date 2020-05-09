Почуття були справжніми: Христина з Холостяк-10 прокоментувала свій відхід з проекту

Фото: Макс Михайлюк і Христина (instagram.com/kris.chem)

За словами дівчини, причинами стали її страх відкритися і недомовки

У п'ятницю, 8 травня, СТБ вийшов 10 випуск романтичного реаліті Холостяк-10, в якому Макс Михайлюк познайомився з родинами чотирьох дівчат і вибрав трьох з них, яких на наступному тижні він представить вже своїм батькам. Після Церемонії троянд проект покинула Христина - за словами чоловіка, причиною став обман дівчини та її нещирість. На своїй сторінці в Instagram вона прокоментувала свій відхід і зізналася, що дійсно не завжди була з холостяком відвертою, однак її почуття були справжніми.

Христина опублікувала відеонарізку їх з Максом спільних моментів у шоу і зазначила, що встигла закохатися в нього. Вона шкодує, що не змогла відкритися холостяку і прояснити всі спірні моменти.

"Закохатися в тебе було простіше всього на світі! Коли між нами виникли недомовки, я розривалася між мовчанням і криком. Мені так хотілося з тобою поговорити про це ,але я не могла. Страшно було озвучити в кадрі, страшно було зізнатися собі, що за сильною і розважливою дівчиною ховається купа страхів і дитячих установок. Я не розуміла, як ти ставишся до ситуації, яка сталася напередодні. І замість розмови, яка би розставила все на свої місця, я віддала перевагу «промовчати» свої переживання, які по результату стали причиною моєї поведінки.



Я хочу що б ти знав, почуття до тебе - були справжніми і чесними! Ти це відчував, Макс і ти це знаєш! Тисячу разів дякую! Будь щасливий! Обіймаю. OHANA - значить сім'я, а в сім'ї ніколи нікого не кинуть і не забудуть", - емоційно поділилася дівчина.

Пізніше Христина також показала фото з Парижа і розповіла, що після відходу з проекту була в дуже поганому стані, але її сестра прийшла на допомогу і забрала дівчину розвіятися в Париж.

"Я не боюся. Тепер я вільна. В 4 ранку судорожно збирала речі з готелю, немов втікала. Казала тільки: «я просто хочу додому». Закинувши речі в багажник і тримаючи в руках картину "Ohana", я закрила двері в машині і розридалася. Я залишилася наодинці з собою. Без камер. Без прослушки. Без знімальної групи. Без Макса.



Повернувшись додому все нагадувало про нього. Тут ми пили чай, тут ми цілувалися, а тут ми обіймалися. Я не хотіла приймати той факт, що «НАС» більше немає. Я дійсно в це не вірила. Речі розібрати не змогла, не в той день, у наступні. Я плакала цілими днями і нічого не хотіла робити. Антипатія до всього і навіть до себе. На допомогу приїхала сестра. Моя підтримка і опора і ми рвонули виконувати мою мрію - Париж. Я гуляла по вуличках, пила смачну каву з круасаном, але заспокоїти свої думки я так і не змогла. «Дійсно? Через волосся?» В той момент я не розуміла, що справжня причина криється в іншому...." - відверто розповіла екс-холостячка.

Фото: Христина (instagram.com/kris.chem)

Христина зізналася, що після цього вона зважилася звернутися до психолога, який допоміг їй багато чого зрозуміти про себе і причини того, що сталося на проекті.

"Найкращим рішенням стало - звернутися до психолога. Розбирали все по молекулам .Ситуацію з дитинства. Коли хвалили мою сестру і мені шалено хотілося заслужити увагу. І я була хорошою. Старалася робити все добре, навіть коли не хотілося. Тому що хороших люблять, а якщо я буду поганою - мене любити не будуть. У дитини відбувається все саме так. Ситуацію з вітчимом. Коли мене лупцювали по дупі і я стримувала свої сльози, адже якщо заплачу - підтвердження - боляче. І від маленької Крісті, я прийняла це в доросле життя. Ось де глибше подивитися на ситуацію, розумієте? Ось де зробити не поверхневі висновки! Ось де зрозуміти, чому я так роблю? Причина не в волоссі, а в тому, що мені дійсно не вистачило сміливості бути з Максом до кінця щирою. Причина в тому, що у мене дійсно були почуття до Макса і я боялася його втратити, зробивши щось не так. Причина в тому, що я дійсно не показувала свої емоції.





Мені знадобилося багато часу, щоб сказати всій цій ситуації - спасибі! Дивлюся на своє татуювання, яке зробила ще в 17 років «Зціли себе сам» і розумію, тут я не помилилася .Обняла. Ваша Крісті. Спасибі, що ви у мене є!" - розповіла дівчина.

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