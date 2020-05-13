Жгучая леди-вамп: Вика из Холостяк-10 в полупрозрачном платье поразила безупречным total black

Самое романтическое реалити на украинском телевидение Холостяк-10 на СТБ постепенно подходит к финалу. На проекте остались всего три девушки - Вика, Даша и Дана. Именно им предстоит в ближайшее время бороться за сердце холостяка. Макс Михайлюк во время 10-го выпуска ТВ-шоу (состоялся 8 мая) попрощался с одной из самых сильных участниц - Кристиной. Девушка оказалась не до конца честной с холостяком, что неприятно его удивило. Также Кристина все это время, по мнению Макса, старалась всячески угодить ему и подстроиться под его мнение… Тем временем оставшиеся участницы проекта продолжают публиковать фото своих роскошных образов с недавней церемонии роз.

Так, на своей instagram-страничке Вика из Холостяк-10 покорила фолловеров новым образом в элегантном вечернем платье из полупрозрачной тюли. При этом платье - двойное. В основе - облегающее черное мини-платье, которое оголяет покатые плечи девушки и ее стройные длинные ножки. Также наряд декорирован объемными рукавами-фонариками и длинной юбкой. Еще одна изюминка - богатая золотая вышивка. А вот осиную талию подчеркивает широкий золотой пояс.

Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Образ довершают черные босоножки на шпильке. Волос жгучей брюнетки собраны в высокую вечернюю прическу с двумя выпущенными прядями. Макияж сделан с акцентом на выразительный смоки-айс.

В целом, получился очень эффектный total black образ.

“Чёрно-золотистая церемония. Это было очень эффектно. И как по мне, у меня было самое красивое платье. Отдельное спасибо за эту красоту дизайнеру, оно великолепное. Нереально красивый визаж в стиле «Смоки айс»выполнен нашей непревзойдённой и талантливой девочкой. Машуль, помню как я именно этот мейк ждала в твоем исполнении”, - подписала серию снимков Вика.

Кстати, церемония роз в предыдущем, 9-м выпуске проходила в алых тонах. Все девушки появились перед холостяком Максом Михайлюком в соблазнительных красных платьях.

Вика также поделилась деталями этого образа. Тогда красотка позировала в облегающем алом наряде, оголяющем плечи. Образ довершили массивные блестящие украшения в виде широких браслетов и чокера.

Фото: instagram.com/gala_vikki

Тем временем фолловеры участницы ТВ-шоу поспешили прокомментировать ее новый эффектный образ в черных тонах.

Ты очень красивая!

Красотуличка! Полтавчаночка!

Желаю удачи в победе

Хочу, щоб ти перемогла

Красатулька, я за Вас с 1го дня голосую. Я очень хочу чтоб Вы победили. Вы очень красивая пара с Максом.

Милашка, красотка

Красива та щира

Самая прекрасная

Скриншот комментариев: instagram.com/gala_vikki

Напомним, ранее Дана из Холостяк 10 показала первые кадры чувственной фотосессии с Максом Михайлюком.