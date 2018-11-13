"Жінки різні": Сєдокова відповіла на критику своїх фото в купальнику

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка попросила підписників не писати гидоти під її знімками

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка розповіла, що читає на відпочинку, відреагувала на критику своїх відвертих фотографій в купальнику, які вона регулярно публікує в Instagram. Нещодавно зірка була на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) і поділилася цілою серією знімків звідти, на що багато фанів відзначили, що знімків з "оголенням" занадто вже багато.

Анна вирішила відповісти недоброзичливцям і пояснити, чому викладає багато подібних фотографій.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

"От не любите ви мене одягненою) А потім ще лаєтеся. Ось будь-яка фотка в купальнику і сотні тисяч лайків, а пальто якось не дуже йде. Давайте тоді ви не будете на мене злитися і писати гидоти під фото. Адже жінки різні і в кожної з нас є багато сторін, багато настроїв. Бувають моменти, коли хочеться кричати від болю, або щоб він побачив, яка ти класна і постиш такі фото, які кричать.) А у вас як з цим? Які фотографії відображають ваші стану?" - написала Сєдокова під знімком, на якому позує в чорних брюках і пальто.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Думки підписників розділилися - деякі зазначили, що "одягнені" фото артистки їм більше подобаються, інші ж закликали її нікого не слухати і продовжувати показувати своє тіло, якщо їй так хочеться.

"Скільки фоток - стільки і станів, бо на те ми й ЖІНКИ", "Аня, як ви праві, всі люди хочуть бачити вас голою, щоб обговорити і вилити гидоти. А ось це фото як ви всі і люди не знають як причепитися. Всі дивляться на оболонку, зовнішню сторону. А не бачать яка ви мама, як ви допомагаєте близьким, дітям та іншим людям . Тільки Господь знає нас і Він не засуджує нас, Він нас любить. А люди не бачать своєї колоди в очах, але бачать ваші смітинки в очах", "Анна, виставляйте своє тіло! Ви красива, явно видно,що дуже багато працюєте над ним-таке і показати не гріх! Відразу мотивація у всіх балакунів прокидається так само виглядати!!)", "Дуже йде Ганнуся!!! Елегантна і стильна!", "Будь завжди такою скромною. тобі дуже до лиця це навіщо тобі ці лайки", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

До речі, зараз співачка перебуває на озері Байкал, знімком звідки поділилася в своєму Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

"Сьогодні вранці я опинилася в одному з найкрасивіших місць на нашій планеті . Озеро Байкал. Кожен раз прилітаючи сюди , відчуваю неймовірну внутрішню силу. Спасибі", - повідомила Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото. Вона вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)