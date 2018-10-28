"Жінку-козла я ще ніколи не бачила" Осадча захопила мережу костюмом на Хеллоуїн

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Образ телеведучий справив справжній фурор в мережі

Популярна українська телеведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка нещодавно підкорила мережу знімком, де вона в "бомбовому" платтi, вирішила не відставати від тематики Хеллоуїна і запостила у свій Instagram серію фотознімків з заходу в столичному ресторані "Сейф", присвяченого святкуванню Дня всіх святих. На фото телезірка постала в образі, чи то овна, чи то барана.

Скріншот поста (instagram.com/kosadcha)

"Хеллоуїн в розпалі. На цей раз я жінка-Овен або жінка-баран", – жартівливо підписала фото Осадча.

На одному зі знімків Катя Осадча позує в стильному чорному шкіряному комбінезоні і черевиках. А на плечах у неї накинуто пальто з хутряною опушкою, такого ж кольору, як і комбінезон з взуттям. А от голову телеведучої прикрасили колоритні виті роги, замість таких звичних для глядача вишуканих капелюшків. З боків від неї двоє хлопців, теж в образі тварин: один – мавпи, а другий – свині. На другому фото Катя в компанії коміка Юрія Ткачука в образі мавпи, до речі, образ шоумена раніше справив фурор в мережі.

Фото: Катя з Юрієм в образах (instagram.com/kosadcha)

Фолловери по достоїнству оцінили вдалий образ Каті і похвалили того, хто допомагав їй створювати його.

"Цікавий образ", "Самий крутий образ за останні два роки! Шкодна Катерина", "Красавели", "Малiфiсента", "Мені здається, Вам все йде, Катя", "Не, ну жінку-козла я ще ніколи не бачила", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осінніми фото.

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Зіркова пара Юрій Горбунов і Катерина Осадча (відео: РБК-Україна)