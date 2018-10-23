Осень без фильтров: Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими фото

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая и ее муж запостили осенние снимки практически одновременно

Известная ведущая из телепрограммы "Светская жизнь" Катя Осадчая и ее муж украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов часто делятся в сети фотографиями со съемок и из личной жизни: селфи, разными рабочими моментами и не только. Но на этот раз звездная пара решила опубликовать тематические осенние фото, поскольку, наконец, осень полноценно вступила в свои права и это очень актуально. Что примечательно, так это то, что супруги запостили фото практически одновременно – с разницей в один час.

Скриншот поста (instagram.com/kosadcha)

Скриншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

Судя по снимкам и хэштегу "семейный день", фотографии были сделаны во время совместной прогулки, хотя знаменитости и опубликовали их по отдельности в свои аккаунты.

На фото счастливая, смеющаяся Катя на фоне желтых опавших листьев запечатлена в дутой куртке насыщенного цвета. К нему была добавлена подпись: "Осень без фильтров".

На снимке, которым поделился Горбунов, он сфотографирован там же, где и его жена. На артисте надета осенняя стеганая темная куртка, а на голове у него кепка. В отличие от своей супруги, он вместо подписи ограничился лаконичным хэштегом "осень".

Увидев снимки, поклонники пришли в восторг и засыпали пару восторженными комментариями и комплиментами. Не обошлось, конечно, и без недоброжелателей. А еще Горбунова сравнили с доктором Ватсоном из известного произведения "Шерлок Холмс", а также похвалили стильную катину куртку.

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha)

Кстати, мы писали о том, что Осадчая прогулялась по Киеву без макияжа.

Напомним, что ранее блестящая Осадчая покорила сеть.

Ранее Осадчая трогательно поздравила с днем рождения старшего сына, которому в этом году исполнилось 16 лет. При этом Осадчая опубликовала архивное фото с еще маленьким сыночком.

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