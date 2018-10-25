"Обычная красивая украиночка": Катя Осадчая в "бомбовом" платье за 1700 грн покорила сеть

Поклонники Осадчей отметили, что ей хорошо без макияжа
Хэллоуин 2018 уже не за горами — в ночь с 31 октября на 1 ноября в США будут отмечать День всех святых. Эта традиция также перекочевала и к украинцам: различные развлекательные заведения зазывают к себе гостей на яркие вечеринки, а украинские звезды примеряют тематические наряды.
Так, телеведущая Катя Осадчая также решила присоединиться к необычному празднику. На своей instagram-страничке Осадчая опубликовала яркое фото с тематическим антуражем. В руках ведущая держит тыкву — неизменный символ Хэллоуина.
"Праздник осени. Готовы", — подписала снимок Катя Осадчая.
Катя Осадчая в "осеннем образе" (фото: instagram.com/kosadcha)
При этом подписчикам ведущей "Світського життя" по душе пришлось ее клетчатое платье в пол от бренда "Maevskaya". Как указано на страничке бренда в сети instagram, выбранное Осадчей платье стоит 1700 грн.
По теме: "Больше всего мне нравился костюм Бабы Яги": Michelle Andrade рассказала о хэллоуинских традициях.
Поклонники телеведущей подчеркнули, что этот образ ей очень к лицу.
"Без гриму звичайна красива україночка", — подчеркивает alexkhlystun1390.
"Платье бомбовое", — отмечает apanasenko2015.
"Прелесть и дама, и платье, и тыква", — восхищается perova_inna.
"Вигляд неперевершений", — подчеркивает torygladun.
"Яка красива фотографія", — пишет lisa_zayka.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенними фото.
К слову, будьте и вы в тренде. Как необычно и ярко украсить свою комнату к Хэллоуину — STYLER давал топ-7 оригинальных идей.
Звездная пара Юрий Горбунов и Катерина Осадчая (видео: РБК-Украина)