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"Обычная красивая украиночка": Катя Осадчая в "бомбовом" платье за 1700 грн покорила сеть

Lite » Звезды 25.10.2018 - 13:16
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей отметили, что ей хорошо без макияжа

Хэллоуин 2018 уже не за горами — в ночь с 31 октября на 1 ноября в США будут отмечать День всех святых. Эта традиция также перекочевала и к украинцам: различные развлекательные заведения зазывают к себе гостей на яркие вечеринки, а украинские звезды примеряют тематические наряды.

Так, телеведущая Катя Осадчая также решила присоединиться к необычному празднику. На своей instagram-страничке Осадчая опубликовала яркое фото с тематическим антуражем. В руках ведущая держит тыкву — неизменный символ Хэллоуина.

"Праздник осени. Готовы", — подписала снимок Катя Осадчая.

Катя Осадчая

Катя Осадчая в "осеннем образе" (фото: instagram.com/kosadcha)

При этом подписчикам ведущей "Світського життя" по душе пришлось ее клетчатое платье в пол от бренда "Maevskaya". Как указано на страничке бренда в сети instagram, выбранное Осадчей платье стоит 1700 грн.

&quot;Обычная красивая украиночка&quot;: Катя Осадчая в &quot;бомбовом&quot; платье за 1700 грн покорила сеть

По теме: "Больше всего мне нравился костюм Бабы Яги": Michelle Andrade рассказала о хэллоуинских традициях.

Поклонники телеведущей подчеркнули, что этот образ ей очень к лицу.

"Без гриму звичайна красива україночка", — подчеркивает alexkhlystun1390.

"Платье бомбовое", — отмечает apanasenko2015.

"Прелесть и дама, и платье, и тыква", — восхищается perova_inna.

"Вигляд неперевершений", — подчеркивает torygladun.

"Яка красива фотографія", — пишет lisa_zayka.

&quot;Обычная красивая украиночка&quot;: Катя Осадчая в &quot;бомбовом&quot; платье за 1700 грн покорила сеть

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенними фото.

К слову, будьте и вы в тренде. Как необычно и ярко украсить свою комнату к Хэллоуину — STYLER давал топ-7 оригинальных идей.

Звездная пара Юрий Горбунов и Катерина Осадчая (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Катя Осадчая
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