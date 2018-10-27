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Занятное перевоплощение: экс-участник "Танцев со звездами" показал невероятный образ к Хэллоуину

Lite » Звезды 27.10.2018 - 23:50
Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)
Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)

Гриммер очень хорошо потрудилс над образом Юрия Ткача

Известный украинский комик и бывший участник "Лиги смеха", а также проекта "Танцы со звездами" Юрий Ткач в преддверии Хеллоуина опубликовал видеоролик в своем Instagram c невероятным перевоплощением. Для "трансформации" Юрий выбрал образ обезьяны.

Занятное перевоплощение: экс-участник &quot;Танцев со звездами&quot; показал невероятный образ к Хэллоуину

Скриншот: кадр из видео (instagram.com/yuriy_tkach)

Видео было подписано так: "Грандиозный Halloween стартует сегодня в @safe_restaurant ... @nikolaytyshchenko уже не первый год это делает с размахом. Всех с наступающим. Спасибо @irina_belina по бомбезний образ."

Стоит отметить, что девушка, "поколдовавшая" над созданием образа, очень хорошо потрудилась. "Примат" вышел очень реалистичным.

На кадрах видно, как знаменитость, гримасничая и издавая обезьяньи звуки, говорит "Всех с праздником, всех с Хеллоуином", а потом куда-то убегает и что-то еще бормочет на не понятном языке.

Видео: Юрий Ткач в образе на Хеллоуин (instagram.com/yuriy_tkach)

В комментариях фолловеры похвалили Юрия за смешное видео и отметили мастерство гримера, а еще выразили свои положительные эмоции от просмотра видео.

Занятное перевоплощение: экс-участник &quot;Танцев со звездами&quot; показал невероятный образ к Хэллоуину

Занятное перевоплощение: экс-участник &quot;Танцев со звездами&quot; показал невероятный образ к Хэллоуину     

Занятное перевоплощение: экс-участник &quot;Танцев со звездами&quot; показал невероятный образ к Хэллоуину

Скриншот комментариев (instagram.com/yuriy_tkach)

Кстати, недавно мы писали о том, что фаны в восторге от костюма Потапа на Хэллоуин.

Ранее Styler рассказывал, как трюк с картиной Бэнкси вдохновил на создание "саморазрушаюшихся" костюмов.

 Напомним, после Хэллоуина над землей пролетит астероид в форме черепа.

Видео: (video.rbc.ua)

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