"Тут немає меню": Скічко назвав головну "гордість" кухні Африки

Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Телеведучий розповів про приємні спогади

Популярний український шоумен і телеведучий Олександр Скічко розповів, що думає про кухню Африки. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.Instagram.

Так, чоловік зізнався, що завдяки кухні в Африці, в якій "немає меню, за яким ти можеш замовляти делікатеси", навіть простий чай з печеньками здається "супер десертом".

Фото: Скічко в Африці (instagram.com/aleksandrskichko)

"Кухня в Африці дуже проста, тут немає меню за яким ти можеш замовляти делікатеси, але зате, коли ти п'єш чай з печеньками, тобі здається це супер десертом. Мені це нагадало чай у поїзді, він завжди був смачніший, ніж будь крупно листовий цейлонський чай! Вам теж завжди здавався чай у поїзді самим смачним?", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото можна помітити не тільки Скічка, а й одного з синів його дружини. В той же час не всі користувачі мережі погодилися з думкою телеведучого.

"Як по мені, чай в поїзді найогидніший", "Я його навіть не замовляю. Він відстійний на смак", "А я як подумаю, яка там вода, і як чашки миються", "Немає. Останній раз була така "кака", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, що на відпочинок також вирушила зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов. Підписники телеведучої навіть встигли запідозрити її в цікавому положенні.

До речі, віддається дозвільному відпочинку також і Настя Каменських. Співачка ділиться спокусливими знімками в бікіні біля басейну.