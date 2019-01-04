"Пережил легкий шок": Скичко экстремально отдохнул с женой в Кении

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Телеведущий с женой побывал на африканском сафари и поделился яркими впечатлениями от поездки

Популярный украинской телеведущий и шоумен Александр Скичко, который развеселил сеть забавной новогодней историей, отправился вместе с женой Елизаветой Юрушевой на отдых в Кению.

Правда, путешествие было непростым и заняло целые сутки. На артиста произвело неизгладимое впечатление африканское сафари и внутренний перелет.

"Сейчас полседьмого утра. Мы прилетели в столицу Кении, Найроби, еще не поселились в отель, но собираемся на сафари", - заявил Скичко на камеру в "сториз".

Фото: Александр Скичко с женой (instagram.com/aleksandrskichko)

"Итак, друзья, всего 24 часа в пути и мы добрались до места назначения! Это Кения, Африка! На фото уверен в себе парень, переживший лёгкий шок после посадки кукурузника на обычное поле, здесь местные называют это аэропорт! Ощущения необычные", - рассказал шоумен.

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Также он показал диких животных, свободно разгуливающих по заповедной зоне, ведущий был в восторге от близости африканских обитателей к человеку.

Фото: африканские животные (instagram.com/aleksandrskichko)

Фото: африканские животные (instagram.com/aleksandrskichko)

Подписчики телезвезды также разделили его восторг от увиденного. А некотрые поделись своим туристическим опытом.

"Вау! Круто! Едешь, а вокруг жирафы, носороги", "Круто молодец, это хоть кукуруздник, а я вообще летала на планере маленьком, и его от ветра шатало, так было стремно, но оно того стоит", "Круто. Саша вы молодец что путешествуете», «Класс! Хорошего вам отдыха!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/aleksandrskichko)

Также на своей странице в Intagram кадрами из поездки поделилась и Елизавета Юрушева. Она позирует на джипе, а на заднем фоне мирно пасется стадо носорогов.

Фото: Елизавета Юрушева с сыном и мужем (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Фото: Елизавета Юрушева (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Напомним, что на отдых также отправилась звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Подписчики ведущей даже успели заподозрить ее в интересном положении.

К слову, предается праздному отдыху также и Настя Каменских. Певица делится соблазнительными снимками в бикини у бассейна.