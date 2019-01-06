"Здесь нет меню": Скичко назвал главное "достоинство" кухни Африки

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Телеведущий рассказал о приятном воспоминании

Популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Скичко рассказал, что думает про кухню Африки. Об этом он написал на своей странице в .Instagram.

Так, мужчина признался, что благодаря кухне в Африке, в которой "нет меню, по которому ты можешь заказывать деликатесы", даже простой чай с печеньками кажется "супер десертом".

Фото: Скичко в Африке (instagram.com/aleksandrskichko)

"Кухня в Африке очень простая, здесь нет меню по которому ты можешь заказывать деликатесы, но зато, когда ты пьёшь чай с печеньками тебе кажется это супер десертом. Мне это напомнило чай в поезде, он всегда был вкуснее, чем любой крупно листовой цейлонский чай! Вам тоже всегда казался чай в поезде самым вкусным?", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном фото можно заметить не только Скичко, а и одного из сыновей его супруги. В то же время не все пользователи сети согласились с мнением телеведущего.

"Как по мне, чай в поезде самый отвратительный", "Я его даже не заказываю. Он отстойный на вкус", "А я как подумаю, какая там вода, и как чашки моются", "Нет. Последний раз была такая "кака", - пишут они.

Скриншот комментариев (instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, что на отдых также отправилась звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Подписчики ведущей даже успели заподозрить ее в интересном положении.

К слову, предается праздному отдыху также и Настя Каменских. Певица делится соблазнительными снимками в бикини у бассейна.