"Выглядит беременной": Осадчая взбудоражила сеть фото с отдыха

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая вместе с мужем отдыхает на берегу океана

Известные украинские телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в теплые края. На своих страничках в Instagram они поделились первыми кадрами, сделанными на берегу Индийского океана. При этом снимок Кати вызвал бурные обсуждения в сети - некоторым подписчикам показалось, что она снова беременна.

Осадчая опубликовала снимок, на котором запечатлена идущей по пляжу в белом легком сарафане на тонких бретельках. Под ним можно разглядеть купальник.

"Коли щодня нова картина на небі #sunset #holiday", - подписала фото телезвезда.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

При этом сарафан округлился в районе живота, что и позволило пользователям сети тут же заподозрить ее в новой беременности.

"Выглядит беременной", "Вы точно беременны", "Осадчая беременна?", "Показалось что Вы в положении)) Красивая Катя, супер фотография", "Может быть, Катюша по правде уже в положении", - пишут некоторые фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Впрочем, другие фаны им тут же возразили: "И совсем не выглядит беременной, и сарафан не полнит, не выдумывайте!", "Посудите сами, какой женщине приятно, чтобы сравнивали с беременной, когда она не в положении????", - отвечают они.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Геолокацию звезда не поставила, однако некоторые поклонники отметили в комментариях, что это, скорее всего, остров Маврикий.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Муж Осадчей Юрий Горбунов также поделился отпускными фото - к примеру, он показал, как занимается йогой с видом на океан.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

В сторис аккаунта он также продемонстрировал свой пляжный "лук" в забавных шортах.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, у Осадчей и Горбунова подрастает совместный сын Иван, которому скоро исполнится годик.

Ранее Катя Осадчая похвасталась своим первым огненным закатом в новом году.

К слову, на отдыха также отправилась скандальная Светлана Лобода вместе со своей 7-летней дочкой Евой. Звезда пока что не признается, какую именно страну выбрала для отдыха, но уже поделилась яркими фото с девочкой.

Отправилась в жаркие края и Настя Каменских, которая будоражит поклонников горячими снимками в бикини.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)