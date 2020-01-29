Хочу різних жінок, не нагулявся: екс-дружина Остапчука відверто про їхній розрив

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олена Войченко зважилася на більш ніж відверте інтерв'ю

Олена Войченко і шоумен Володимир Остапчук були разом 10 років. Минулого року екс-ведучий каналу «Україна» заявив, що йде від дружини, з якою виховує двох дітей. Що стало причиною розставання, як довго вона терпіла зради, та чи готова пробачити чоловіка, Олена Войченко відверто розповіла у програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

Кілька місяців Володимир категорично відмовлявся коментувати подробиці розставання із дружиною. Серед ймовірних версій, припускали, що, мабуть, Олена втомилася від заклопотаного чоловіка, який через роботу не має часу для родини. Та насправді, жінка більше не могла терпіти його зради.

«Йому хотілося свята в усіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись обов’язками, межами. Навіть, елементарно перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвертатися і йти. І, коли я якось казала – може варто приділити увагу чи допомогти мені, людина не розуміла ніколи. І не розуміє до цього часу. Типу: «Що таке? Я хочу погуляти, насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, а що тут такого? В мене одне життя», - ділиться Олена спогадами на каналі «Україна», - Я помітила. Був момент, коли він залишив мені свій телефон, і в галереї я помітила, скажемо так, результати його спілкування з жінками, які були, можливо, одноразові, багаторазові, постійні. Тобто були ситуації, я дізналась про це постфактум. Що звісно просто мене шокувало…Я помічала, що одна і та ж жінка пише йому в інстаграм. Я запитала, почула якусь незрозумілу відповідь».

Олена Войченко та шоумен Володимир Остапчук були разом 10 років. Володимир з Оленою свого часу разом переїхали до столиці. Перекладач за фахом, хотів будувати кар’єру на радіо та телебаченні. Попереду його чекав довгий шлях до слави і поруч завжди була дружина. Олена теж прагнула реалізуватися професійно, то ж влаштувалася перекладачем на канал «Україна», де працює і до сьогодні. Володимир тим часом працював у різних проектах на радіо та телебаченні, а також, ведучим заходів. Заробітків пари вистачало на винайм скромного житла, та, щоб відкладати кошти на власне, Володимирові цього було замало. Амбітний чоловік мріяв про великі проекти та високі гонорари, та не складалося, каже Олена. Жінка підтримувала коханого і саме вона купила Володимиру перший абонемент до спортзалу. Після розставання, за словами Олени, Володимир заперечує її внесок у його успіх і тепер взагалі випав з її життя.

«Зараз це нестабільно, тому що Володимир не готовий допомагати з нянею ні за яких обставин, і я намагаюсь самостійно це робити. Я намагаюсь працювати і заробляти максимально. Поки що мені вдається триматись на певному рівні. І знову ж таки, Володимир допомагає, хоч нестабільно. Тому я намагаюсь якось балансувати. Володимир зовсім випав з життя. І школу обрала дитині я. На 1 вересня він взагалі не з’явився. Він не знає, яким чином що там відбувається. І тут мені на зустріч ідуть люди. Наприклад, за ту ж школу я заборгувала за 2 місяці», - говорить крізь сльози жінка, і додає, що просити батька своїх дітей вона не хоче.

Та за словами жінки, Володимир єдиний чоловік, якого вона коли-небудь кохала. «На даному етапі мені дуже складно говорити. Це насправді, єдиний чоловік, якого я коли-небудь кохала. І я складно розумію все», - ділиться Олена Войченко з «Зірковим шляхом».

Нагадаємо, що Володимир Остапук з дружиною влаштували публічний діалог в мережі, залишивши філософські недвозначні коментарі про життя і відносини.