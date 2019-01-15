Зачекалися: гурт "Агонь" порадували фанів анонсом нового зухвалого альбому

Фото: прес-служба групи "Агонь"

З моменту виходу першої платівки минуло два роки, але новий диск обіцяє вразити шанувальників кардинально новим звучанням

11 січня 2019 року в Apple Music почалося передзамовлення другого мульти-жанрового альбому гурту "Агонь" - "Закладка". Шанувальники два з половиною довгих чекали на свіжу платівку від колективу.

Новий диск – це тотальне творче перезавантаження, незвичайний і свіжий мікс різних жанрів і напрямів: агресивної поп-музики, репу, панку і танцювального груву.

Фото: прес-служба групи "Агонь"

Нові зухвалі пісні – це відповідь на підтримку шанувальників гурту, молодих представників адеграунда, яким безумовно подобається настрій і експресивна поведінку своїх кумирів на сцені.

Фото: прес-служба групи "Агонь"

"Закладки" - результат "подорожі всередину себе", яке зайняло два роки. Саунд-продюсером платівки традиційно став Саша Чемеров – український музикант і фронтмен американської гурту The Gitas.

Фото: прес-служба групи "Агонь"

"Художник недостатньо бути чесним на сцені з глядачем, насамперед він повинен бути чесним з самим собою", - саме так можна охарактеризувати посил свіжого музичного диска.

Реліз альбому запланований на 15 лютого 2019 року за підтримки музичного лейблу MOON RECORDS.

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