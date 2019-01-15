Заждались: группа "Агонь" порадовали фанов анонсом нового дерзкого альбома

Фото: пресс-служба группы "Агонь"

С момента выхода первой пластинки прошло два года, но новый диск обещает поразить поклонников кардинально новым звучанием

11 января 2019 года в Apple Music начался предзаказ второго мульти-жанрового альбома группы "Агонь" - "Закладка". Поклонники два с половиной долгих ждали свежую пластинку от коллектива.

Новый диск – это тотальная творческая перезагрузка, необычный и свежий микс различных жанров и направлений: агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува.

Фото: пресс-служба группы "Агонь"

Новые дерзкие песни – это ответ на поддержку поклонников группы, молодых представителей адеграунда, котрым определенно нравится настроение и экспрессивное поведение своих кумиров на сцене.

Фото: пресс-служба группы "Агонь"

"Закладки" - результат "путешествия внутрь себя", которое заняло два года. Саунд-продюсером пластинки традиционно стал Саша Чемеров – украинский музыкант и фронтмен американской группы The Gitas.

Фото: пресс-служба группы "Агонь"

"Артисту недостаточно быть честным на сцене со зрителем, прежде всего он должен быть честен с самим собой", - именно так можно охарактеризовать посыл свежего музыкального диска.

Релиз альбома запланирован на 15 февраля 2019 года при поддержке музыкального лейбла MOON RECORDS.

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