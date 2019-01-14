"Зла не держи": интернет-пользователи проигнорировали рок-балладу Веры Брежневой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Вера поделилась с фанатами отрывком видео, однако никто его не прокомментировал

Вера Брежнева, украинская сольная певица, бывшая участница группы "ВИА-гра", которая недавно показала, как повеселилась на дне рождения сестер, в качестве эксперимента решила записать рок-балладу в дуэте с российской телеведущей, а с недавнего времени и певицей, Еленой Север.

На своей страничке в соцсетях Вера Брежнева разместила отрывок из видео на песню "Зла не держи" и оставила подпись о том, что ей выпала возможность попробовать исполнить песню в непривычном для себя жанре — рок-баллада.

Видео: публикация Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

"Многие из вас знают, что я люблю экспериментировать. И в прошлом году, представилась еще одна возможность выйти за рамки привычного - мне предложили исполнить песню в необычном для меня жанре: рок-баллада. Более того, это дуэт. Совсем скоро съёмки клипа, а пока кусочек нашего новогоднего номера с @sever_elena", — подписала публикацию Вера.

Скриншот: Публикация Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

За три часа в сети публикация набрала почти 200 тысяч просмотров от подписчиков певицы, однако, ни один из них не прокомментировал видео. Остается только гадать, почему подписчики проигнорировали новую работу Веры и не оставили ни хвалебных, ни негативных отзывов под постом.

Читайте также о том, что недавно Вера Брежнева поделилась с подписчиками семейным фото, на котором была запечатлена она и две ее дочери. Пользователи в сети отметили, что все девушки на фото выглядят, как родные сестры, а не как мать и ее дочери.

Стало также известно, что продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой — Викторией и обручился с другой девушкой, с которой планирует завести новую семью.

А еще недавно, поклонники смогли оценить невероятный образ певицы, в котором она пришла на вечернее шоу одного из российских телеканалов.

Факты о Вере Брежневой (видео: РБК-Украина)