ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Зла не держи": интернет-пользователи проигнорировали рок-балладу Веры Брежневой

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2019 - 12:23
"Зла не держи": интернет-пользователи проигнорировали рок-балладу Веры Брежневой
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Вера поделилась с фанатами отрывком видео, однако никто его не прокомментировал

Вера Брежнева, украинская сольная певица, бывшая участница группы "ВИА-гра", которая недавно показала, как повеселилась на дне рождения сестер, в качестве эксперимента решила записать рок-балладу в дуэте с российской телеведущей, а с недавнего времени и певицей, Еленой Север.
На своей страничке в соцсетях Вера Брежнева разместила отрывок из видео на песню "Зла не держи" и оставила подпись о том, что ей выпала возможность попробовать исполнить песню в непривычном для себя жанре — рок-баллада.

Видео: публикация Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

"Многие из вас знают, что я люблю экспериментировать. И в прошлом году, представилась еще одна возможность выйти за рамки привычного - мне предложили исполнить песню в необычном для меня жанре: рок-баллада. Более того, это дуэт. Совсем скоро съёмки клипа, а пока кусочек нашего новогоднего номера с @sever_elena", — подписала публикацию Вера.

&quot;Зла не держи&quot;: интернет-пользователи проигнорировали рок-балладу Веры БрежневойСкриншот: Публикация Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

За три часа в сети публикация набрала почти 200 тысяч просмотров от подписчиков певицы, однако, ни один из них не прокомментировал видео. Остается только гадать, почему подписчики проигнорировали новую работу Веры и не оставили ни хвалебных, ни негативных отзывов под постом.

Читайте также о том, что недавно Вера Брежнева поделилась с подписчиками семейным фото, на котором была запечатлена она и две ее дочери. Пользователи в сети отметили, что все девушки на фото выглядят, как родные сестры, а не как мать и ее дочери.

Стало также известно, что продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой — Викторией и обручился с другой девушкой, с которой планирует завести новую семью.

А еще недавно, поклонники смогли оценить невероятный образ певицы, в котором она пришла на вечернее шоу одного из российских телеканалов.

Факты о Вере Брежневой (видео: РБК-Украина)

"Даже Джамала зачитала": украинские исполнители спели колядку в стиле рэп Александр Кривошапко снял любимую в новом клипе
Новости Украины Вера Брежневаклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь