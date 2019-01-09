"Заповітні дві смужки": Тодоренко розповіла, як дізналася про вагітність

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розговорилася про перший місяць вагітності

Популярна співачка та екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила сина російському виконавцю Владу Топалову, влаштувала "вагітний" марафон, в якому вона кожен день ділиться цікавими фактами про цей чудесний період свого життя, а також корисними порадами. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про підготовку до вагітності, а також про те, як вона дізналася про своє цікаве положення.

Регіна зазначила, що до вагітності вони з тоді ще нареченим, а нині законним чоловіком, ретельно готувалися. Зірка також показала знімки на першому місяці вагітності, коли вона ще ні про що не підозрювала.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"1-й місяць. До питання планування сім'ї ми підійшли з усією відповідальністю. Лікар порекомендував мені за 2-3 місяці до зачаття почати пити фолієву кислоту, яка сприяє розвитку плода, і повністю відмовитися від куріння і вживання спиртного. Останнє зробити було зовсім просто, так як я ніколи не курила, а вживала алкоголь у малих дозах по святах. На цьому фото я на 1 місяці вагітності. Ще нічого не підозрюю про те, що я вже не одна, тому на зйомках шоу "Голос Вулиць" я стрибала, скакала, сідала на шпагат, намагаючись хоч якось зігрітися в дуже холодному павільйоні, і розважала публіку", - поділилася Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"В один із знімальних днів, коли я переодягалася в черговий наряд, мені здалося, що з моїм тілом відбулися деякі зміни - груди явно стали більше. Тоді у мене і зародилися перші підозри. Після зйомок я відразу ж купила тест – і ось воно! Тест показав заповітні дві смужки", - розповіла молода матуся.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники дякують ведучій за цікаву інформацію і відзначають, що вона дуже красива і завжди на позитиві.

"Така Сексуальна", "Світіть зсередини", "Регіна яка ж ти красива!!", "Вітаю вас", "Регіна ви дуже гарна!!!", "Крута дівчисько!!!", "Региночка, ви як чарівний щоденничок. Підказуєте матусям як потрібно зробити. Спасибі вам", "Регіна класна, ми з синочком її одразу полюбили в Орел і решке! Сама сама", "Таке щастя, обожнюю вас. Позитивна, завжди посмішка на обличчі... ", "Завжди вражає Ваш невичерпний позитив і променистий зовнішній вигляд", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова. Дівчина зазначила, що її чоловік дуже терпляча людина, адже сама вона давно б себе прибила.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися під час материнства.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала, хто допомагає їй з дитиною. Батьки співачки стали для неї в цей період справжньою опорою.

Відео: РБК-Україна