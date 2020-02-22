Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в "хижому" образі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка приміряла вбрання з трендовим принтом

Джамала зараз знаходиться в цікавому положенні - співачка нещодавно зізналася, що вагітна другою дитиною і вони з чоловіком дуже щасливі. При цьому вона продовжує активно працювати, випускати нові пісні і виступати на сцені - так, днями артистка дала концерт в Одесі, де зачарувала ніжним образом в блискучій сукні. А 22 лютого зірка з'явиться в прямому ефірі фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020, де представить свою нову пісню "Жалі".

Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділилася атмосферними кадрами з фотосесії, зробленої у полі. Співачка позувала у стильному вбранні з трендовим останні пару сезоном анімалістичним принтом під леопарда - сукні та пальто.

Швидше за все, фото були зроблені восени - артистка відображена серед високої сухої трави, яка гармонує з кольором її вбрання.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дуже рада, що сьогодні зможу представити свою нову пісню #Жалі у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем'єр єра!

І це вже стало традицією. Минулоріч на Нацвідборі я співала #Solo, два роки тому - #Крила, а три року тому - #Заманили. Слухайте та дивіться о 19.00 на @stbua або UA:Перший. До речі, за кого з учасників будете вболівати?" - написала виконавиця.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі залишили безліч компліментів образу Джамали та розповіли, за кого вболіватимуть у фіналі Нацвідбору.

Фото класні! Ві, наче леопард, що зачаївся в хащах!

Будемо з нетерпінням чекати, вашого виступу! Нехай виграїв найсильніший.

Ви чудова! Ми за Tvorchi

Джамала ти просто не перевершина, дуже люблю тебе

За Круть

Про, чекаю твого виступу) вболіваю за Go_A, хоча кожен учасник цікавий по своєму! Хай переможе достойний)

Тигрові принти - це мастхев цього сезону. Дуже стилевый і шикардосовский цибулю!

Клеопатра

Дивовижна пісня, з нетерпінням чекаю

Класна! Гарна! Відчувається енергія...та тендітність!

Як вам пасують такі кольори! Такий гарний смак!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала засвітила кругленький животик на атмосферних кадрах.