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Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в "хижому" образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2020 - 12:03
Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в "хижому" образі
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка приміряла вбрання з трендовим принтом

Джамала зараз знаходиться в цікавому положенні - співачка нещодавно зізналася, що вагітна другою дитиною і вони з чоловіком дуже щасливі. При цьому вона продовжує активно працювати, випускати нові пісні і виступати на сцені - так, днями артистка дала концерт в Одесі, де зачарувала ніжним образом в блискучій сукні. А 22 лютого зірка з'явиться в прямому ефірі фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020, де представить свою нову пісню "Жалі".

Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділилася атмосферними кадрами з фотосесії, зробленої у полі. Співачка позувала у стильному вбранні з трендовим останні пару сезоном анімалістичним принтом під леопарда - сукні та пальто.

Швидше за все, фото були зроблені восени - артистка відображена серед високої сухої трави, яка гармонує з кольором її вбрання.

Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в &quot;хижому&quot; образіЛеопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в &quot;хижому&quot; образі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дуже рада, що сьогодні зможу представити свою нову пісню #Жалі у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем'єр єра!
І це вже стало традицією. Минулоріч на Нацвідборі я співала #Solo, два роки тому - #Крила, а три року тому - #Заманили. Слухайте та дивіться о 19.00 на @stbua або UA:Перший. До речі, за кого з учасників будете вболівати?" - написала виконавиця.

Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в &quot;хижому&quot; образі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі залишили безліч компліментів образу Джамали та розповіли, за кого вболіватимуть у фіналі Нацвідбору.

  • Фото класні! Ві, наче леопард, що зачаївся в хащах!
  • Будемо з нетерпінням чекати, вашого виступу! Нехай виграїв найсильніший.
  • Ви чудова! Ми за Tvorchi
  • Джамала ти просто не перевершина, дуже люблю тебе
  • За Круть
  • Про, чекаю твого виступу) вболіваю за Go_A, хоча кожен учасник цікавий по своєму! Хай переможе достойний)
  • Тигрові принти - це мастхев цього сезону. Дуже стилевый і шикардосовский цибулю!
  • Клеопатра
  • Дивовижна пісня, з нетерпінням чекаю
  • Класна! Гарна! Відчувається енергія...та тендітність!
  • Як вам пасують такі кольори! Такий гарний смак!

Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в &quot;хижому&quot; образі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала засвітила кругленький животик на атмосферних кадрах.

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