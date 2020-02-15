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Така ніжна: Джамала засвітила кругленький животик атмосферних кадрах

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2020 - 22:05
Така ніжна: Джамала засвітила кругленький животик атмосферних кадрах
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вагітна Джамала захопила мережа яскравим фотосетом

Джамала захопила своїх шанувальників квітучим виглядом і показала кругленький животик - знаменита українська співачка і екс-переможниця Євробачення вже чекає на другу дитину. Артистка в "морських" синьо-зелених вільних нарядах влаштувала справжній фотосет, поділившись з шанувальниками яскравими кадрами.

У своєму Instagram зірка написала тепле побажання підписникам, зарядивши їх приємним настоєм на всі вихідні.

Днями Джамала піднесла фанам справжню новину-сюрприз про другу вагітність, а зараз 36-річна співачка вже демонструє, як щастя виглядає.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

У мережі захоплюються квітучим виглядом Джамали і купають артистку в компліментах, бажаючи залишатися сонячною, красивою, сильною, цілеспрямованою та щасливою.

  • Ви справжня молодець;
  • Красуня!
  • Бомбезно виглядаєш!
  • Наскільки ви красива і жіноча!
  • Джамала, ви дуже класна! Божої ласки!
  • Вау! Супер!
  • Джамала, ви красуня. Я вами пишаюся.
  • Джамалочка, не зупиняйся ні перед чим, ти сильна жінка. Удачі!
  • А який животик!

Така ніжна: Джамала засвітила кругленький животик атмосферних кадрах

Скрін коментарів: instagram.com/jamalajaaa

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