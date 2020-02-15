Його очі світилися: Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Чоловік співачки навіть боявся відразу повірити в таке щастя

Днями Джамала шокувала своїх шанувальників радісною новиною - співачка повідомила, що знову вагітна і стане мамою вдруге. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вона виховує синочка Еміра-Рахмана, якому в березні виповниться два роки. Цікаво, що цієї зими артистка разом з сім'єю їздила на відпочинок в Єгипет, вже будучи в положенні, проте їй вдалося майстерно приховувати кругленький живіт під вільними нарядами.

У коментарі ведучій Соломії Вітвіцькій для Telegram-каналу "Особливе з Соломією" майбутня зіркова матуся розповіла, як коханий відреагував на новину про її другу вагітність.

За словами Джамали, Бекір не хотів радіти цій новині передчасно і запропонував почекати точного підтвердження.

"Я зробила тест, потім сказала Бекиру. А він сказав: "Ні, ще не буду радіти, треба піти до лікаря, щоб він підтвердив. Потім я буду радіти", - поділилася співачка.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Вона також згадала, як сама запідозрила про другу вагітність.

"Я пам'ятаю, що запідозрила ще на зйомках кліпу "Жалі", що я щось дуже втомлююся. Хоча ми знімали дві доби, і це було б нормально. Але я сіла на дієту і це мені не вистачало їжі, щось крутилася голова і я собі подумала: "Занадто швидко щось втомилася", - розповіла виконавиця.

Як зізналася Джамала, вона не стала готувати коханому сюрприз, класти тест в коробочку, зустрічати Бекіра з стрічками. Вона просто показала чоловікові тест з двома смужками.

"Він дуже радів. Сказати, що його очі світилися, – нічого не сказати", - розповіла про реакцію чоловіка співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця разом з чоловіком над ім'ям для малюка вже розмірковують, однак ні стать дитини, ні термін, коли він з'явиться на світ, поки не розкривають.

Нагадаємо, раніше вагітна Джамала довела мережу до сліз зворушливим сімейним відео.