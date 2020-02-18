Джамала розповіла, як дізналася про свою другу вагітність

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зізналася, що спочатку все "скинула" на втому від зйомок

Співачка Джамала у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла ексклюзивні подробиці свого цікавого положення. Чоловік артистки не відразу повірив, коли дізнався про її другу вагітність.

Переможниця Євробачення 2016 співачка Джамала зізналася, що знову чекає на дитину.

«Я відчула на зйомках відеокліпу «Жалі», що якось дуже швидко втомилася. Хоча було від чого - ми дві доби знімали, - розповіла співачка на каналі «Україна». - Але я була на дієті, і мені здавалося, що, мабуть, організму не вистачає калорій».

Джамала зрозуміла, що знову вагітна, і тут же розповіла про це чоловікові, на що він відповів: «Я не буду поки радіти, давай ще до лікаря підемо».

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром і сином Еміром

Під час вагітності співачка почуває себе прекрасно, хіба що помінялися її вподобання в їжі. За словами Джамали, малюкові явно до смаку екзотичні фрукти.

«Не можу сказати, що я була велика фанатка авокадо, але мені чомусь хочеться саме його», - зізналася співачка програмі «Зірковий шлях».

У Джамали і її чоловіка Сеіта-Бекіра вже підростає син Емір-Рахман.