ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джамала розповіла, як дізналася про свою другу вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 17:11
Джамала розповіла, як дізналася про свою другу вагітність
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зізналася, що спочатку все "скинула" на втому від зйомок

Співачка Джамала у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла ексклюзивні подробиці свого цікавого положення. Чоловік артистки не відразу повірив, коли дізнався про її другу вагітність.

Переможниця Євробачення 2016 співачка Джамала зізналася, що знову чекає на дитину.

«Я відчула на зйомках відеокліпу «Жалі», що якось дуже швидко втомилася. Хоча було від чого - ми дві доби знімали, - розповіла співачка на каналі «Україна». - Але я була на дієті, і мені здавалося, що, мабуть, організму не вистачає калорій».

Джамала зрозуміла, що знову вагітна, і тут же розповіла про це чоловікові, на що він відповів: «Я не буду поки радіти, давай ще до лікаря підемо».

Джамала розповіла, як дізналася про свою другу вагітність

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром і сином Еміром

Під час вагітності співачка почуває себе прекрасно, хіба що помінялися її вподобання в їжі. За словами Джамали, малюкові явно до смаку екзотичні фрукти.

«Не можу сказати, що я була велика фанатка авокадо, але мені чомусь хочеться саме його», - зізналася співачка програмі «Зірковий шлях».

У Джамали і її чоловіка Сеіта-Бекіра вже підростає син Емір-Рахман.

Всім би таку маму: Кім Кардашьян повеселила домашнім відео з донькою Спимо в різних кімнатах: Ольга Сумська назвала лайфхакищасливого шлюбу
Новини України семьяДжамалабеременность
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся