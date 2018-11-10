Заправив вином і поїхав: принц Чарльз розповів про незвичайний апгрейд свого авто

Фото: принц Чарльз bbc.com)

Спадкоємець британського престолу є борцем за збереження природи, а тому вирішив почати з себе

Принц Чарльз, який є завзятим борцем за збереження чистого довкілля, вирішив почати з себе і зробити своє авто "еко-френдлі". Причому дуже несподіваним чином. Aston Martin Volante, яким спадкоємець британської королеви володіє з 21-річного віку, тепер їздить виключно на білому вині. Про це принц розповів виданню "The Telegraph".

Чарльз зазначив, що інженери Aston Martin, коли почули про поставлене перед ними завдання знайти альтернативне паливо для машини принца, були налаштовані скептично. У відповідь на це принц заявив, що в такому випадку взагалі на ній не їздити.

Зрештою, експертам таки довелося зробити те, що від них вимагалося і, згодом, вони визнали, що на вині "залізний кінь" здатний їздити краще, ніж на бензині.

Фото: "виномобиль" принца Чарльза (telegraph.co.uk)

"А ще, коли ти їдеш, пахне просто чарівно", - прокоментував принц Чарльз.

Варто відзначити, що своїм автомобілем принц вирішив не обмежуватися. Він наполіг на "апгрейд" і Royal Train - поїзди Її Величності.

"Я довго воював, щоб він став їздити на харчовому рослинному маслі. Зрештою, він усе-таки на ній заробив, і дуже добре. Втім, не знаю. Вони кажуть, що вона засмічує двигун або щось таке", - поділився з журналістами принц Чарльз.

Раніше ми писали про те, що принц Чарльз хотів бігти зі свого весілля. А ще він розповів про шлюб з леді Діаною.

Нагадаємо, дружина принца Чарльза Камілла зажадала розлучення напередодні дня його народження.

До цього повідомлялося, що користувачі виявили відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

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Відео РБК-Україна