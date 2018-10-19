Праздничный подарок: жена принца Чарльза требует развода в преддверии дня его рождения

Коллаж (РБК-Украина)

Брак Камиллы и принца Чарльза на сегодняшний день длится 13 лет

Супруга принца Чарльза Камила требует от супруга развода, об этом сообщает зарубежное издание "New Idea".

По информации австралийского СМИ, 71-летняя герцогиня Корнуольская решила "обрадовать" наследника британского престола накануне 70-летия мужа. Принц Чарльз будет отмечать юбилей 14 ноября. Женщина заявила, что хочет оформить все поскорее. Чарльз, а вместе с ним вся королевская семья, потрясен, ведь они прекрасно осознают, какие последствия может принести развод: Камилла Паркер-Боулз знает слишком много нелицеприятных секретов Букингемского дворца и не замедлит воспользоваться этим сразу после того, как обретет статус свободной женщины. Предположительно жена принца Чарльза потребовала выплатить ей 400 миллионов долларов.

Хотя недавно СМИ сообщали, что принц Чарльз не сильно ладил с Камиллой, ее требование застало сына Елизаветы II врасплох. По информации от инсайдеров, с герцогиней проводят переговоры, которые должны помочь британской монархии "не упасть лицом в грязь".

Также в американских СМИ публиковалась информация, что у Камиллы испортились отношения не только с мужем, но и со всеми представителями британского престола. Она совершала нападки на Меган Маркл, Кейт Миддлтон и даже на отца Чарльза — принца Филиппа.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поженились в 2005 году. Для обоих это был второй брак. Романтические отношения Камиллы с Чарльзом начались еще до его женитьбе на Диане Спенсер.

На сегодняшний день брак герцогини Корнуольской и принца Чарльза длится 13 лет.

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