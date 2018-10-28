"Хотел бежать со свадьбы": принц Чарльза рассказал о браке с леди Дианой

Фото: Принц Чарльз и Диана (weekend.rambler.ru)

В день своего 70-летия принц выпустит книгу, в которой расскажет о своих чувствах от несчастливого брака

Уже через несколько дней общество познакомится с автобиографической книгой о жизни принца Чарльза, в которой читатели смогут познакомиться не только с жизнью наследника британского престола, но и с его чувствами, которые он испытывал от брака с принцессой Дианой. Принц стал известным по всему миру не только из-за титула, но и благодаря несчастному браку с леди Ди, об этом сообщает издание "Elle.ru".

Уже скоро, 4 ноября Чарльз отпразднует свое семидесятилетие, именно поэтому он решил выпустить самую откровенную автобиографию.



Фото: Принц Чарльз и Диана (weekend.rambler.ru)

Нужно отметить, что придворный писатель провел кропотливую работу для этого: он несколько десятилетий постепенно собирал самую ценную информацию от Чарльза, придворных и инсайдеров. В конце концов, все это объединили в одну книгу.

В книге подробно описано, как после помолвки с леди Дианой и даже уже непосредственно перед самой церемонией бракосочетания сын Елизаветы II говорил о том, что хотел сбежать с собственной свадьбы, поскольку осознавал все ужасы этой перспективы.

Кроме того книга "расскажет" о том, что у принца Чарльза были серьёзные проблемы с сыновьями. Все дошло до того, что наследники Чарльза даже не захотели приглашать его на съемки документального фильма о своей матери.

Создатель книги предлагает обществу взглянуть на брак принца Чарльза и леди Дианы совершенно с другой стороны, более объективно, ведь образ Чарльза во многих СМИ подается исключительно с негативной стороны.

Книгу можно будет приобрести уже с 4 ноября - дня рождения принца.

Напомним, ранее мы писали о том, что жена принца Чарльза Камилла потребовала развода в преддверии дня его рождения.

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Видео: РБК-Украиначе