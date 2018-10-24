Очаровательная пара: пользователи обнаружили видео с выпускного Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: Коллаж РБК-Украина

Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон во время учебы в университете

Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в престижном университете Сент-Эндрюс в Шотландии, после чего за жизнью влюбленной парочки начал наблюдать весь мир. Не так давно в социальных сетях появился ранее неизвестный видеоролик, где Уильяму и Кейт Миддлтон вручают дипломы на выпускной церемонии. Соответствующий ролик можно просмотреть в Instagram.

На видео Уильяму и Кейт по 23 года. На церемонии можно заметить членов королевской семьи: Елизавету II, принца Филиппа, а также принца Чарльза с супругой Камиллой.

"Просто решил поделиться этим милым видео Уильяма и Кейт! Что мне больше всего нравится - широкая улыбка Чарльза, когда назвали имя его будущей "дорогой" невестки. Даже королева в этот момент посмотрела на Чарльза!", - написано под роликом.

Напомним, что бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялось 29 апреля 2011 года в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Великобритании Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского.

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Видео: РБК-Украина