Заправил вином и поехал: принц Чарльз рассказал про необычный апгрейд своего авто

Фото: принц Чарльз (bbc.com)

Наследник британского престола является борцом за сохранение природы, а потому решил начать с себя

Принц Чарльз, который является заядлым борцом за сохранение чистой окружающей среды, решил начать с себя и сделать свое авто "эко-френдли". Причем очень неожиданным образом. Aston Martin Volante, которым наследник британской королевы владеет с 21-летнего возраста, теперь ездит исключительно на белом вине. Об этом принц рассказал изданию "The Telegraph".

Чарльз отметил, что инженеры Aston Martin, когда услышали про поставленную перед ними задачу найти альтернативное топливо для машины принца, были настроены скептически. В ответ на это принц заявил, что в таком случае вообще на ней не ездить.

В конце концов, экспертам таки пришлось сделать то, что от них требовалось и, впоследствии, они признали, что на вине "железный конь" способен ездить лучше, чем на бензине.

Фото: "виномобиль" принца Чарльза (telegraph.co.uk)

"А еще, когда ты едешь, пахнет просто волшебно", - прокомментировал принц Чарльз.

Стоит отметить, что своим автомобилем принц решил не ограничиваться. Он настоял на "апгрейде" и Royal Train - поезда Ее Величества.

"Я долго воевал, чтобы он стал ездить на пищевом растительном масле. В конце концов, он все-таки на ней заработал, и очень хорошо. Впрочем, не знаю. Они говорят, что она засоряет двигатель или что-то такое", - поделился с журналистами принц Чарльз.

Ранее мы писали о том, что принц Чарльза хотел бежать со своей свадьбы. А еще он рассказал о браке с леди Дианой.

Напомним, жена принца Чарльза Камилла потребовала развода в преддверии дня его рождения.

До этого сообщалось, что пользователи обнаружили видео с выпускного Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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