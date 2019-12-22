Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Знаменитість перевтілилася в переможницю конкурсу краси на шоу "Х-фактор"

Член журі десятого сезону музичного талант-шоу "Х-фактор" Оля Полякова у фіналі проекту постала перед глядачами в образі переможниці конкурсу краси.

На свою сторінку в Instagram вона виклала фото, на якому її можна побачити в білому святковій міні-сукні в каменях і бісері, з короною на голові, масивними сережками і з стрічкою з написом "Міс Всесвіт".

"Вперше!!! Міс Всесвіт в прямому ефірі фіналу "Х-фактор", - підписала кадр 35-річна Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що у фіналі шоу Оля Полякова також перевтілилася з учасником своєї команди Георгієм Кодуном у героїв фільму "Зірка народилася". Нагадаємо, що в даній кінострічці Леді Гага і Бредлі Купер виконали зворушливу пісню Shallow.

Пропонуємо вам порівняти дуети Колдун VS Полякова і Купер VS Гага.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.