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Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 16:28
Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Знаменитість перевтілилася в переможницю конкурсу краси на шоу "Х-фактор"

Член журі десятого сезону музичного талант-шоу "Х-фактор" Оля Полякова у фіналі проекту постала перед глядачами в образі переможниці конкурсу краси.

На свою сторінку в Instagram вона виклала фото, на якому її можна побачити в білому святковій міні-сукні в каменях і бісері, з короною на голові, масивними сережками і з стрічкою з написом "Міс Всесвіт".

"Вперше!!! Міс Всесвіт в прямому ефірі фіналу "Х-фактор", - підписала кадр 35-річна Полякова.

Оля Полякова стала &quot;Міс Всесвіт&quot;: яскраве фото зіркиОля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що у фіналі шоу Оля Полякова також перевтілилася з учасником своєї команди Георгієм Кодуном у героїв фільму "Зірка народилася". Нагадаємо, що в даній кінострічці Леді Гага і Бредлі Купер виконали зворушливу пісню Shallow.

Пропонуємо вам порівняти дуети Колдун VS Полякова і Купер VS Гага.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.

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