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Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2020 - 10:55
Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка відпочиває з дочками в Майамі

Оля Полякова, як і багато її колег, після насиченого зйомками, вечірками, концертами і корпоративами грудня вирішила відпочити і набратися сил. Разом з доньками Машею і Алісою вона вирушила в сонячне Маямі, де релаксує на пляжі і насолоджується приємним проведенням часу. До речі, старша дочка артистки увійшла в новий рік із змінами в зовнішності – Маша обстригла довге волосся, а також продемонструвала сережку в носі. Її ж зіркова мама вирішила порадувати шанувальників пікантним пляжним фото, адже Оля давно не публікувала знімків в купальнику.

"Королева ночі" поділилася гарячому селфі. На ній – жовтий злитий купальник - монокіні з великим написом англійською "Майамі". В кадрі легко можна розгледіти розкішне декольте "суперблондинки", її округлі стегна і стрункі ніжки.

Подивитися фото Олі полякової в купальнику можна тут

Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі

"І шо ви там?" - поцікавилася Оля у підписників. Прихильники "королеви ночі" поспішили оцінити її пляжний лук.

Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки

  • Оля, ти клас
  • Красуня
  • Найкраща і найкрасивіша
  • Просто вогонь
  • Сексуальна, чарівна, мила!
  • Ви дуже класні
  • Вау! Вогонь, ви як завжди красуня
  • Круте фото

Скріншот коментарів

Також Оля похвалилася талантами молодшої дочки Аліси. Співачка якось розповідала, що дівчинка росте справжньою непосидою і має непростий характером. Вона невимушено тримається перед камерою і абсолютно не соромиться сторонніх. Аліса танцює під запальні ритми, а її мама виступає в якості оператора.

Раніше Оля Полякова зачарувала "космічним" образом на фіналі шоу "Х-фактор 10".

Напється пізніше: Оля Полякова розповіла про правильне сп'яніння на новий рік Загорівся костюм: Оля Полякова згадала про казуси в новорічну ніч
Новини України Оля Полякова
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