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"Така ніжна": дочка Олі Полякової заворожила сонячним фото з Маямі

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 09:33
"Така ніжна": дочка Олі Полякової заворожила сонячним фото з Маямі
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина відпочиває у США разом з мамою і сестрою

Оля Полякова разом зі своїми дочками поїхала на відпочинок в США - співачка з дівчатками насолоджуються теплою і сонячною погодою в Маямі. 14-річна Маша вже встигла не на жарт налякати своїх шанувальників, повідомивши в сторіз свого Instagram про проблеми з диханням під час пробіжки - проте все виявилося не так страшно і дівчинка вже в порядку. Вона із задоволенням проводить час на курорті і ділиться враженнями в мережі.

Вона показала кілька коротких відео з шопінгу, а пізніше опублікувала на своїй сторінці ніжне і сонячне фото. Маша у вільній футболці білого кольору зображена на вулиці. Вона позує в профіль, підставивши обличчя сонцю і закривши очі. До речі, поруч з обличчям юної блогерши знаходяться червоні квіти, так що створюється враження, ніби вона нюхає їх. Довге каштанове волосся дівчини красиво розсипане по спині.

"А ви Куди поїхали на зимові канікули??" - поцікавилася у своїх численних фоловерів Полякова-молодша.

&quot;Така ніжна&quot;: дочка Олі Полякової заворожила сонячним фото з Маямі

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях ті почали розповідати про свої плани на відпочинок, а також захоплюватися красою Маші.

  • В Лондон
  • Шукати свою любов
  • Машуля ти прекрасна! Фея
  • Красуня
  • Богинечка
  • Дуже гарне фото
  • Така ніжна
  • В Карпати
  • В Туреччину
  • Ми вдома свого місті. Грошей немає їздити по Флориді
  • В Японії Tokyo)) Була 1неделю, а зараз тільки приїхали в Нью-Йорк
  • Нікуди . На Україні зимуємо. Класна пора року

&quot;Така ніжна&quot;: дочка Олі Полякової заворожила сонячним фото з Маямі

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі в Маямі, де відпочиває з дочками.

"Таке було кілька разів": дочці Олі Полякової різко стало погано в США Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі
Новини України отдыхОля ПоляковаМаша Полякова
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