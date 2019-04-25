Завзята і справжня: Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши

Новий флешмоб закликає жінок показувати себе без цифрової обробки фото
Регіна Тодоренко - успішна телеведуча, а крім того, щаслива мама маленького синочка Михайла і дружина музиканта Влада Топалова. Вона змогла в досить короткі терміни після пологів привести фігуру в порядок і регулярно захоплює своїм стилем і красою - так, нещодавно зоряна пара блищала на модній премії в Москві у вражаючих нарядах. При всьому цьому Регіна не боїться здатися смішною і показати себе справжню, без прикрас.
Знаменитість взяла участь у новому челленджі, який зараз набирає популярність - glamourбезретуши, який запустив журнал Glamour. Він закликає жінок показувати себе справжніми, ділитися фото без цифрової обробки і розповідати свою історію прийняття себе. На забавному знімку Тодоренко висунула язик і скосила очі, зробивши смішну пику.
"Який контент ви хотіли б побачити в моєму Інста і на які теми поговорити?
До речі, зараз проходить крутий челлендж #glamourбезретуши ! Я передаю естафету моїй Аліні Астровській", - написала ведуча.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фолловери артистки захопилися її простотою і природністю, а також висловили свої побажання щодо тем спілкування - багато попросили розповісти про виховання дитини, а також, як усе встигати.
Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк.
До речі, Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто щось доводиться не за смаком і він голосно повідомляє про це.