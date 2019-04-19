ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кого схожий? Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 10:22
На кого схожий? Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Обличчя маленького Михайла можна розглянути на сімейному портреті

Після перших тижнів мовчання молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов почали потроху ділитися емоціями від нового для себе етапу в житті. Зіркова пара іноді публікує фото і відео з малюком Михайлом, однак дитина завжди показана зі спини або ж в кадрі тільки його ручка або ніжка. Однак днями ведуча випадково показала в мережі і обличчя синочка.

Вона опублікувала у своїх Instagram-історіях відео того, як маленькому Майклу, як його називають, роблять масаж. На самому відео обличчя малюка як і раніше не видно, однак його прекрасно можна розглянути на великому родинному портреті, який висить у кадрі за спиною масажистки. Регіна майже одразу ж видалила публікацію, однак в мережі вже зберегли скріншот.

На портреті Регіна і Влад позують в обнімку, а між ними - малюк Майкл, якому зараз вже більше чотирьох місяців.

На кого схожий? Регіна Тодоренко випадково &quot;засвітила&quot; обличчя сина

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"А ми так чекали нашу фею. Вона прийшла і Майкл поповз", – підписала Тодоренко видалене відео.

Що ж, тепер шанувальники можуть обмінятися припущеннями, на кого ж більше схожий син відомої пари.

На кого схожий? Регіна Тодоренко випадково &quot;засвітила&quot; обличчя сина

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

А самі Топалов і Тодоренко тим часом не сидять весь час вдома і нещодавно вперше вийшли у світ після народження дитини. Стильна пара в total black образах відвідала модну премію і з задоволенням позувала на червоній доріжці.

Ми також повідомляли, що Тодоренко і Топалов пояснили, як стали "кращими" батьками для Майкла. У пари виникає багато питань про виховання і правильний підхід до дитини, відповіді на які вони часто черпають із книг.

До речі, Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто щось виявляється не за смаком і він голосно повідомляє про це.

 

Стильна пара: Тодоренко і Топалов вийшли в світ у total black образах "Не соромлюся": Влад Топалов розчулив оригінальним фото з сином
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся