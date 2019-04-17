Стильна пара: Тодоренко і Топалов вийшли в світ у total black образах

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Молоді батьки відвідали модну премію

Молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов встигають відмінно поєднувати і виховання маленького синочка Михайла, і роботу, і навіть відвідують світські тусовки. Так, днями зіркова пара в числі багатьох інших знаменитостей відвідала церемонію вручення премії "Найстильніші в Росії" за версією журналу HELLO! у Москві. Фото з заходу ведуча опублікувала в своїх Instagram-історіях.

Для виходу на червону доріжку Регіна і Влад вибрали total black образи - так, теледіва обрала вельми незвичайну чорну сукню з бахромою, а також блискучими вставками і прозорими ділянками на плечах і руках. Вона доповнила ефектний образ чорними босоніжками на підборах, а коси заплела в красиву оригінальну косу.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов же віддав перевагу класичному чорному костюму і туфлям. Пара виглядала щасливою і з задоволенням позувала фотографам.

Гостями урочистого вечора також стали Ксенія Собчак, Марія Кожевнікова, Філіп Кіркоров, Саті Казанова, Яна Рудковська, Вікторія Дайнеко, Анна Сєдокова та інші.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (ru.hellomagazine.com)

Зазначимо, що звання "Найстильніша в Росії - 2019" отримала Наталія Водянова, а ось титул "Найстильніша пара" дістався Федору Бондарчуку і Пауліні Андрєєвій.

Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов пояснили, як стали "кращими" батьками.

До речі, молода мама Регіна Тодоренко швидко повертається у форму після пологів. Вона переживала, як буде виглядати в кадрі в купальнику, адже синочок Михайлик народився всього чотири місяці тому. Втім, пляжна фотосесія в Дубаї показала, що фігура зірки виглядає просто чудово.