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Все йому не подобається: Регіна Тодоренко показала суворі материнські будні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 16:36
Все йому не подобається: Регіна Тодоренко показала суворі материнські будні (відео)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна емоційно коментує незадоволений плач сина

Регіна Тодоренко показала один із складних моментів своїх "суворих" материнських буднів. Так, телеведуча опублікувала відео, на якому чути плач маленької дитини. Не складно здогадатися, що плаче синок телеведучої – Міша. Нагадаємо, що хлопчик народився на початку грудня 2018 року. Тому йому ще немає і року. Батько дитини – музикант Влад Топалов.

Телеведуча їде в машині. При цьому вона в звичайному одязі, без макіяжу і зачіски – виглядає трохи втомленою і "замученою". На тлі – дитячий плач, який Тодренко емоційно і в артистичній для себе манері коментує.

"Їхати в машині не подобається! Дивитися у вікно не подобається! Сидіти – не подобається, лежати теж не подобається... Пожер – не подобається!" – забавно коментує ролик Тодоренко, який опублікувала у себе в сторіз. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Зазначимо, що після народження первістка Регіна Тодоренко досить швидко повернулася "до ладу". Телеведуча повернулася до попередніх проектів (наприклад, шоу "Мейкаперы") і навіть взялася за нові. У неї вишикувалася черга інтерв'ю, фото - та відеозйомок. Але найголовніше – Тодоренко на особистому досвіді демонструє, як можна швидко і ефективно повернутися до колишньої форми.

Регіна Тодоренко з сином

Не так давно Тодоренко опублікував кілька фото в купальнику. І дуже приємно "шокувала своїх шанувальників. На знімках Регіна виглядає просто чудово. Стрункі ніжки, вже проглядається прес.

"На цьому фото я пишаюся ракурсом, який підібрав фотограф, так як не видно моїх жирненькие боків, вони всі сховалися в пісок", - кокетує Тодоренко. Її прихильники впевнені, що телеведуча скромно напрошується на компліменти.

Також нагадаємо, що до цього Регіна Тодоренко умилила фото з синочком. Телеведуча поки що не показує обличчя сина. Зате в кадр потрапила "солодка" дитяча ніжка.

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